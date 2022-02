Skulle smides ud søndag: Mishti kan blive i Danmark nogle måneder endnu

19-årige Mishti Dixit kan blive i Danmark i omkring syv måneder endnu. Den nyhed har hun og hendes familie fået onsdag - dagen efter Ekstra Bladet skrev om hendes sag.

Det oplyser hendes mor og familiens advokat til Ekstra Bladet.

Dermed er Mishti Dixit for nu reddet på målstregen - i hvert fald midlertidigt. Hun stod nemlig til at skulle hjemsendes til Indien på søndag, efter hendes mor fik dansk statsborgerskab. Og som reglerne dikterede, røg datterens opholdsgrundlag, viste afgørelsen fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Det er en afgørelse, som Mishti Dixit og hendes familie har anket. Sideløbende med ankesagen, har Mishti Dixit, som er myndig, selv søgt om permanent ophold i Danmark, og det er den ansøgning, der nu sikrer hende nogle måneder i Danmark endnu.

Det sker, fordi Udlændingestyrelsen har givet hende processuelt ophold i Danmark, mens hendes ansøgning behandles.

'Nej, det er ikke slut'

- Det er fantastisk. Vi er meget lettede, siger hendes mor, Akhansha Roy, til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun ringede til sin datter, da advokaten havde oplyst om styrelsens beslutning.

- 'Er det så slut nu,' spurgte hun mig. 'Nej, det er ikke slut,' sagde jeg så til hende, fortæller Akhansha Roy.

- Men for nu glæder vi os rigtig meget til at fejre hendes fødselsdag på fredag. Hun bliver 20 år, og vi skal have en rigtigt stor fest.

- Jeg kommer stadig til at gå rundt med ondt i maven. Jeg vil se det skrevet sort på hvidt, at hun har fået en permanent opholdstilladelse i Danmark, før jeg kan glæde mig rigtigt, siger den glade mor.

Får Mishti Dixit ikke permanent opholdstilladelse, står hun nemlig stadig til at blive sendt til Indien.

Akhansha Roy, Mishti Dixits mor, glæder sig først rigtigt, når der ligger en permanent opholdstilladelse til Mishti på hendes bord. Foto: Jonathan Damslund

Afviger fra andre sager

Også familiens advokat er glad for den afgørelse, der er faldet i sagen om Mishti Dixits ansøgning om permanent ophold.

- Jeg synes, det er den rigtige beslutning i forhold til hendes ret til at blive i landet, mens de behandler hendes ansøgning. Det er sådan en helt speciel sag, så det er den rette afgørelse, siger Cristina Poblador.

- Det er selvfølgelig en lettelse, og jeg er rigtigt glad på Mishtis vegne, siger hun.

Hun fortæller, at sagen er så særlig, at det er svært at tale om, hvorvidt det er almindelig praksis, at hun nu får processuelt ophold.

- Det er en skønsmæssig afgørelse i hver sag. Men det klare udgangspunkt er, at man ikke tillader, at ansøgere, der har en udrejsefrist, kan få lov til at indgive en ansøgning på dansk jord.

Flertal vil ændre reglerne

Mishti Dixit fik i begyndelsen af januar et brev, hvori der stod, at hun havde en måned til at forlade Danmark.

Det skete, fordi hendes mor, der er arbejdstager i Danmark, fik dansk statsborgerskab.

Reglerne foreskriver lige nu, at medfølgende familiemedlemmer mister deres opholdsgrundlag, hvis deres familiemedlem får dansk statsborgerskab.

Det besluttede et flertal i februar sidste år at ændres, men siden er der intet lovforslag kommet fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Flere partier har over for Ekstra Bladet gjort det tydeligt, at de i næsten bogstavelig forstand står på spring for at komme i gang med forhandlingerne om lovændringen, der skal sikre, at familiemedlemmer som Mishti Dixit kan blive i Danmark.

Noget tyder på, at ministeren på dette punkt har haft det hele i munden, sagde Venstres Morten Dahlin.

Andreas Steenberg fra Radikale Venstre opfordrer Mattias Tesfaye til at rubbe neglene og komme i gang hurtigst muligt. Enhedslistens Rosa Lund fortalte, at hun er forfærdet over ventetiden.