Skulle tjekke sin P-bøde: Så fik hun et chok

Den svenske mor til fire børn Mirjana Ristic hentede for to dage siden nogle af sine børn fra en basketball-træning og parkerede sin bil i nærheden af en restaurant i Hisingen ved Göteborg, hvor familien tog ind for at spise.

Da Mirjana igen satte sig ind i bilen efter besøget på restauranten og begyndte at køre væk fra stedet, fik hun øje på en gul lap, der hang og flagrede under vinduesviskerne.

- Jeg tænkte 'shit'. Det er en parkeringsbøde. Nu kommer jeg til at betale mindst 600 kroner, fortæller Mirjana til den svenske avis Expressen.

Mirjana ses her med sine fire børn. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Men da Mirjana standsede bilen for at læse, hvad der stod på den gule lap, blev hun næsten rørt til tårer.

På sedlen stod der nemlig følgende:

'God jul. Køb noget til dine børn', lød beskeden og lidt længere nede på den gule lap var der tilføjet:

'Tjek skiltet. Du skulle have betalt 850 kroner'.

- Jeg blev chokeret. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. I stedet for at betale en stor bøde, får man en så fin besked. Min glæde handler ikke om, at jeg slap for at betale. Jeg havde jo helt klart parkeret på et ulovligt sted. Men det var selve gestusen fra parkeringsvagten, som jeg blev rørt af, siger Mirjana til Expressen.

Mirjana Ristic har også lagt et opslag omkring den lykkelige historie ud på Facebook i gruppen 'Vad händer i Göteborg', hvor hun skriver følgende:

'Sød parkeringsvagt. Stort tak til dig derude. Del gerne'.

Her ses den gule seddel, hvor parkeringsvagten havde skrevet en kort rørende besked til Mirjana. (Foto: Privatfoto/Facebook)

Mirjanas opslag på Facebook fik masser af positiv opmærksomhed og har fået mere end 3000 likes og er blevet delt 148 gange.

Til Ekstra Bladet forklarer Mirjana følgende:

- Det blev en virkelig stor ting. Jeg synes bare, at det er lidt synd, at det hele kommer til at handle om mig. Det er parkeringsvagten, som er helten i denne historie, fortæller Mirjana, der er lykkelig for, at der findes så godhjertede mennesker som parkeringsvagten.

Mirjana er også godt klar over, at hun ikke slipper for at bruge de sparede penge til julegaver til børnene.

- Mine børn var jo med i bilen, da jeg læste beskeden. Og de er allerede begyndt at se på forskellige julegaver, forklarer Mirjana.

Søde sedler

Det er firmaet 'P-tjänst Väst', der er ansvarlig for parkeringen i området. Direktøren Stefan Gabrielsson forklarer til Göteborg Posten, at han ikke kender til den specifikke hændelse, men at det sker, at P-vagterne ikke udskriver bøder, men nøjes med at skrive en advarsel.

- Engang i mellem skriver vi en lille informations-seddel og gør opmærksom på, at bilisten har begået en fejl-parkering og skal være opmærksomme på skiltet. Vi kalder det selv for 'søde sedler', fortæller Stefan Gabrielsson.