Skulle være fløjet 600 kilometer mod syd: Endte 400 kilometer mod nord

- Jeg grinede bare, hvad skal man gøre?

Roger Leirvik var en af de 34 passagerer, som mandag fik sig en noget besynderlig oplevelse, da de mandag skulle flyve fra Sundsvall nord for Stockholm til Göteborg på den svenske vestkyst.

For da passagererne steg ud af flyet var de ikke kommet den godt 600 kilometer lange rejse mod sydvest. I stedet stod de pludselig i Luleå, knap 400 kilometer mod nordvest.

Det skriver Aftonbladet.

Roger Leirvik havde sammen med resten af passagerne indfundet sig i lufthavnen i Sundsvall, hvor flyet efter planen skulle være lettet klokken 17 med afgang mod Göteborg.

Satte farten ned lidt tidligt

Flyet var dog forsinket, og først ved 20-tiden dukkede flyet op på skærmen, hvorefter passagerne fandt deres boardingkort frem og gik om bord på flyet i den tro, at de ville blive fløjet til Göteborg.

Men inden for kort tid befandt de sig altså pludselig i Luleå.

- Jeg tænkte også, at de satte farten ned lidt for tidligt, siger Roger Leirvik.

Flyselskabet bag brøleren, Nextjet, bekræfter, at noget gik galt, uden at de kan svare på, præcis hvad der skete.

- Der lader til at være sket en reel kommunikationsfejl mellem os og lufthavnen i Sundsvall, siger Henning Lindberg, markedschef i Nextjet, til Aftonbladet.

Det sydlige Sverige var mandag ramt af kraftigt snevejr, og alle fly til Göteborg var derfor aflyst. Flyet de 34 passagerer kom om bord på var derfor aldrig ment til at have Göteborg som destination.

- På trods af det blev passagererne alligevel lukket om bord, siger han.

De 34 passagerer blev sendt godt og grundigt på afveje. De grønne linje viser den rute, de havde billet til. Den røde linje viser den rute, de endte med at tage. Foto: Openstreetmap

- Har aldrig oplevet noget lignende

Lufthavnen i Sundsvall afviser imidlertid, at de fik at vide, at flyet skulle til Luleå frem for Göteborg.

- I mine 16 år har jeg ikke være med til noget lignende, siger Roger Waldehag, operativ chef i Sundsvall Timrå Airport.

En gruppe rejsende skulle rent faktisk have været med et fly til Luleå, men de blev efterladt i Sundsvall, da det fremgik, at deres fly klokken 20.40 var aflyst.

Passagererne der strandede i både Luleå og Sundsvall blev tilbudt overnatning, hvorefter de tirsdag har kunnet flyve hjem.