Skurk udnytter corona-angst: Franarrer ældres oplysninger

En ukendt mand havde nær franarret 74-årige Annie Jørgensen fra Tårnby hendes personlige oplysninger. Det gjorde han ved at spille på hendes frygt for coronasmitte, fortæller hun.

- Jeg havde ligget søvnløs i flere nætter, hvis jeg var hoppet på den.

Nu advarer hun andre ældre mod ikke at falde i fælden.

Tilbød influenzavaccine

Telefonen ringede.

Det var fra et ukendt nummer, og normalt ville Annie Jørgensen ikke tage den. Men der stod på skærmen, at det var et nummer fra Danmark, så hun gjorde det alligevel.

- Der var en mand i røret. En meget sympatisk mand, siger hun.

Meget hurtigt rablede han et eller andet firmanavn af sig, som 74-årige Annie Jørgensen ikke helt forstod.

- Han tilbød mig en influenzavaccine i mit eget hjem. Og det kunne da være dejligt, tænkte jeg.

- Så skulle jeg ikke ind til lægen i den her coronatid, fortæller hun.

Falsk besked fra eBoks: Lover dig penge

Manden i telefonen talte pæredansk og var meget venlig og tillidsvækkende. Han fortalte Annie Jørgensen, at de har forsøgt at sende hende et brev, som ikke nåede frem.

Han fortalte hende om vaccinen. Der er tale om den almindelige influenzavaccine, som de tilbyder at give ældre danskere i deres eget hjem, så de ikke bliver udsat for coronasmitte ved lægen.

- Det ville jeg da meget gerne have. Det kunne være dejligt ikke at skulle ind til lægen.

Manden i telefonen ville have hendes CPR-nummer, så hun kunne blive registreret til hjemmetesten. Og her ringede hendes alarmklokker.

- 'Jeg er bare så ked af, at være så mistroisk, men det vil jeg ikke give dig', sagde jeg til ham. Men han sagde, at det ikke var noget problem, fortæller Annie Jørgensen.

Hun nægtede dog fortsat at give ham det. Og det var godt. For manden arbejdede ikke for noget firma, der laver hjemmetests.

Annie Jørgensen har nu politianmeldt episoden, og hun håber at andre ikke falder i fælden.

Denne besked kan koste dig en formue

Giv ikke oplysninger i telefonen

Københavns Politi oplyser, at borgere jævnligt udsættes for lignende tricks.

Både her og hos Rigspolitiet opfordrer man jævnligt borgere til aldrig at give personlige oplysninger over telefonen.

Det er godt at have sin kritiske sans tændt, når nogen ringer eller banker på døren.

Det er en god idé at få navnet på personen og så ringe til myndigheden eller virksomheden, som vedkommende udgiver at arbejde for. På den måde kan man tjekke, om den er god nok.