Skybrud og kraftige byger på vej

Hvis du bor i, eller har planer om at besøge, de sydvestlige dele af landet i løbet af tirsdag, så kan du med fordel forberede dig på muligheden for at løbe ind i regn, torden og måske endda hagl.

DMI har mandag udsendt et varsel for skybrud og kraftig regn i området.

Hvilke dele af regionen, der helt præcist vil blive ramt, kan man ifølge vagtchef hos DMI, Steen Rasmussen, ikke sige med sikkerhed endnu.

- Sådan er det med tordenbyger. Man kan ikke sige det helt præcist, men vi kan angive et område, hvor vi mener, at de kommer.

- Nogen vil få noget regn, og andre vil få regn og torden, måske også hagl, så det kommer til at variere utroligt meget, siger han til Ekstra Bladet.

Fugtig luft og lidt sol samt temperaturer op til 28 grader.

Vær beredt

Hvis man af den ene eller anden grund befinder sig i området i løbet af tirsdagen, kan man derfor med fordel tage sine forholdsregler.

- Det er en god ide at sørge for at få renset riste og tagrender og huske at lukke vinduer, hvis man tager hjemmefra og så videre.

- Man skal selvfølgelig også søge dækning, hvis der er lyn og torden, og tage høje for aquaplaning, hvis man kører bil. Altså udvise almindelig agtpågivenhed, siger Steen Rasmussen.

Ifølge det varsel, som DMI har sendt ud mandag, ser det ud til, at bygerne vil dannes over den sydvestlige del af landet for derefter at bevæge sig langsomt mod nordøst i løbet af dagen.

Opvarmning giver skybrud

Det voldsomme vejr skyldes ifølge Steen Rasmussen de seneste dages varme vejr sammenholdt med fugtighed i luften.

- Varm luft kan indeholde meget mere vanddamp og også meget mere energi, så det er med til at udløse de her kraftige tordenbyger, siger han.

På DMIs hjemmeside forklarer de desuden, at de kraftige byger formentlig kommer til at ramme bestemte områder hårdt, mens andre ikke vil få så meget som en dråbe.

Det skyldes, at luften over Danmark næsten ligger stille, og at der tirsdag ikke kommer til at være særligt meget vind, hverken tæt på jorden eller i de højere luftlag. Det betyder, at bygerne kan komme til at ligge over det samme område uden at bevæge sig videre.

