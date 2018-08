Skybrud på vej: Her forventer DMI mere end en halv måneds regn på seks timer

Torsdag bevæger et massivt regnvejr sig ind over landet. Enkelte steder vil der falde mellem 30 og 50 millimeter

Et kraftigt regnvejr rammer torsdag Danmark.

Det fortæller vagthavende meteorolog, Dan Nilsvall, fra DMI til Ekstra Bladet.

Vejrtjenesten har onsdag udsendt et varsel, som taler om voldsomt vejr eller risiko for voldsomt vejr i store dele af landet. Årsagen er, at DMI forventer massive mængder regn, som formentlig også vil blive ledsaget af torden.

- Lige nu har vi en koldfront, som ligger lige over den østlige del af Nordsøen. Koldfronten skal passere landet i løbet af det næste døgn. Regnen er her onsdag aften på vej ind over vestkysten, siger Dan Nilsvall til Ekstra Bladet.

Et lavtryk vil samtidig danne sig i Nordtyskland. Det bevæger sig op over landet fra sydvest. Og når det rammer landet i løbet af torsdagen, kommer der til at ske noget, varsler DMI.

- Der vil være nogle steder i det centrale Jylland, på Fyn og på Sjælland, hvor der kommer kraftig regn. Altså mere end 24 millimeter på seks timer, siger Dan Nilsvall.

De gule områder er der, hvor DMI forventer, at der falder mest regn i løbet af torsdagsdøgnet. De blå viser, hvor DMI mener, at der er en risiko for meget vand. I de hvide områder forventer DMI ikke, at vejret bliver voldsomt. Grafik: DMI

Det er DMI's kriterie for, hvornår der er tale om voldsomt vejr.

Faktisk forventer DMI, at der nogle steder vil falde mellem 30 og 50 millimeter regn. Gennemsnitligt falder der 67 millimeter i løbet af august, så de store regnmængder betyder, at mere end en halv måneds regn risikerer at ramme enkelte steder i løbet af torsdag.

Regnvejret vil også blive ledsaget af et tordenvejr.

Hele torsdagen vil blive kedelig og grå med udbredt regn. Men herefter vil det klare op fra vest og syd.

Fredag og lørdag vil markere afslutningen på en periode med trist vejr, fortæller Dan Nilsvall.

- Det ser ud til, at et højtryk skal dominere vejret den kommende uge. Det betyder solrigt vejr og dagtemperaturer på mellem 20 og 22 grader. Det fine vejr lader til at ville holde det meste af næste uge, siger Dan Nilsvall.

Næste uge er også den første på efteråret. Dan Nilsvall fortæller, at det gode efterårsvejr først kommer rigtigt i gang ud på dagen.

- For dagene vil formentlig begynde med tåge, som solen skal tvinge væk, siger Dan Nilsvall.