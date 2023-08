Skybruddene er her: Tirsdag bliver rigtig våd

- Jamen august starter, som juli sluttede, skal vi ikke bare sige det sådan. Regn, regn og mere regn.

Ja, kigger du op, så har du nok lagt mærke til det. Der er ikke mange sprækker i skyerne. Og du ender nok med hold i nakken, hvis du har sat dig for først at fjerne blikket, når den rene himmel viser sig.

Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, er nok heller ikke den bedste hjælp lige her. For DMI melder om risiko for skybrud.

- Der kommer en del byger ind over. På nuværende tidspunkt er der ingen torden, men det ser ud til at komme senere, siger hun til Ekstra Bladet om tirsdagens vejr og fortsætter:

- Bygerne er i lidt lavere tempo, end de har været tidligere, så der kan godt komme lidt mere ud af dem.

Skybrud

Og bygerne er fra morgenstunden allerede så småt sat ind. Mens det i Jylland og på Sjælland er lidt mere sporadisk regn, der er kommet, har beboerne på Fyn været lidt mere heldige - i hvert fald hvis man er på det hold, der godt kan lide et ordentligt skyl.

- Faaborg-Midtfyn har klart fået mest, mens hele Fyn har et gennemsnit på 7,6 millimeter.

Men mens Mette Wagner er ved at afslutte sætningen om Fyn og skybrud, viser også Sjælland tænder.

- Hov. Nu har Tårnby også været ramt af et mikroskopisk skybrud, lyder det.

I Jylland ser regnen ud til at falde frem til 22.00 tirsdag aften, hvorefter tågen vil tage over.

På Fyn og Sjælland kommer der ingen tåge – til gengæld fortsætter regnen hele natten.

Søg mod Nordjylland

Og så spørgsmålet til en million: Hvor skal du søge hen, hvis du insisterer på at være ude uden at blive alt for våd?

Svaret er Nordjylland.

- Dem, der bliver mindst ramt, er nordjyderne. Her er det startet med lidt og nogen sol og tørt. I løbet af dagen kommer der dog lidt regn, men det er her, der kommer mindst – og så er der lunest.

Temperaturerne ligger mellem 16 og 21 grader.

Velkommen til en lun og våd tirsdag.