Skybruddet lurer: - Kan komme rigtig meget

Tirsdag forventes et skybrud at strømme indover Danmark, og ifølge DMI er det endnu hele landet, der risikerer at blive ramt.

Vejrtjenesten kan endnu ikke sige noget konkret om, hvor i landet, det sker.

Men det kan blive voldsomt, fastslår DMI.

- Bygerne bevæger sig ikke særlig hurtigt, så der kan godt komme rigtig meget regn lokalt, hvis det kommer. Derfor vi har risikomelding ude, siger DMI's vagthavende Mette Zhang til Ekstra Bladet.

Allerede tidligt tirsdag morgen er regnen begyndt at falde flere steder i landet.

- Der ligger allerede på nuværende tidspunkt en koldfront syd for Limfjorden og nedover Fyn og Tyskland. Der ligger allerede regn i den front, og på bagkant af fronten kan der udvikles voldsomme byger, siger Mette Zhang.

Skybruddet forventes at vare fra klokken 12 til klokken 20 tirsdag alt efter hvor i landet, man befinder sig.

For at nedbøren kan kategoriseres som et skybrud skal der falde minimum 15 millimeter regn på 30 minutter.

Varsel: Skybrud kan ramme hele landet

