Skyet og diset himmel venter fyrværkeriglade danskere

Skyet og diset vejr kan ende med at lægge en lille dæmper på fyrværkerishowet nytårsaften.

Det viser prognosen for vejret på den traditionsrige 31. december.

Lars Henriksen, vagthavende meteorolog hos DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, siger, at vi kan forvente 'klassisk dansk nytårsvejr'.

- Mange steder bliver nytårsaften af den grå af slagsen, måske med noget dis, og det kan ikke udelukkes, at der kommer noget tåge, siger han.

Til gengæld holder det hen ad aftenen formentlig tørt. Og det bliver lunt - så lunt, som det nu kan blive i den nordeuropæiske del af verden i vintermånederne.

Mens danskerne i dagevis har skuttet sig og skruet ekstra op for varmen i de kolde vinternætter hen over julen, tager temperaturen et nøk op nytårsaftensdag.

Rammer temperaturen ti grader, vil det blive en af de varmeste nytårsaftensdage nogensinde.

- Det kan ikke udelukkes, at man i den sydlige halvdel af landet har ni grader, når vi når frem til der, hvor vi skal skyde raketter af. Om vi når ti, er lidt usikkert, siger Lars Henriksen.

Dermed er der altså ikke udsigt til en helt klar himmel, når lunterne bliver antændt, hvilket mange danskere - traditionen tro - vil stå klar til at gøre.

Analysen fra Dansk Erhverv peger på, at hver enkelte danske husstand i gennemsnit vil bruge 160 kroner på fyrværkeri, men der er stor forskel på tværs af landet.

Svarene blev, understreger Dansk Erhverv, indhentet i starten af december, før der blev indført skærpede restriktioner.

Gennemsnittet i Vestjylland er eksempelvis 250 kroner, mens københavnerne forventes at bruge 130 kroner per husstand. I alt vil danskerne estimeret bruge 450 millioner på fyrværkeri.

Lars Henriksen forsikrer om, at himlen nok skal blive lyst op trods det halvkedelige vejr.

- Det er klart, at det vil ikke se ud på samme flotte måde, som hvis der var en stjerneklar himmel. Men man skal nok kunne se det.

- Om ikke andet kan man høre det, siger han.