Skylder du penge? Bare rolig - politiet kommer ikke

Ånder fogedretten og politiet dig i nakken, fordi du skylder penge? Så ser det ud til, at du godt kan slappe af - lidt endnu i hvert fald.

Retterne er nemlig ligesom resten af Danmark gået i nødberedskab, og det betyder, at Fogedretten foreløbig kun behandler akutte sager, der ikke kan udsættes.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere rets- og politikredse, som alle melder, at såkaldt skyldner-sager er nedprioriterede:

- Så snart vi fik beskeden om at skulle lukke ned, blev der truffet aftale med politiet om, at de frem til og med 27. marts ikke kommer til retten med politifremstillede skyldnere, siger retspræsident ved retten i Aarhus, Bodil Ruberg, til Ekstra Bladet.

Politifremstillede skyldnere er folk, der er blevet indkaldt af fogeden, ikke mødt op og derfor blevet efterlyst.

Vi lader dem gå

Hos Fyns politi siger pressemedarbejder Sunniva Pedersen:

- Fogedretten er lukket, De behandler kun kritiske og akutte sager, og det med at skylde penge er ikke en del af de sager. Derfor kan vi ikke bringe skyldnere ind og går ikke efter dem.

- Så hvis politiet i forbindelse med andre sager træffer nogen, der er efterlyst af fogedretten, bliver de ikke anholdt?

- Nej, man vil nok lade dem gå, medmindre der er tale om en helt ekstraordinær sag og meget store beløb, lyder det.

Prioriterer alvorlig kriminalitet

Pressechef Thomas Kristensen hos Rigspolitiet bekræfter, at disse forhold er gældende over hele landet.

- Vi foretager løbende prioriteringer af vores opgaver. I den situation, vi står i nu, er både kriminalforsorgen og domstolene underlagt særlige forhold. Derfor prioriterer vi selvfølgelig også efter det. Det vil sige også i forhold til, hvem vi f.eks. tager ud og henter.

- Vi prioriterer selvfølgelig som altid alvorlig kriminalitet, og alt hvad der har at gøre med at holde ro og orden i samfundet, men tilsvarende er der nogle sager, der kan nedprioriteres - herunder sager til fogedretten, fordi fogedretterne jo også har lukket.

- Er der meldt generelt ud, at hvis man som politimand står med en skyldner, så skal man ikke bringe ham ind?

- Det er klart, at vi ikke henter folk ind, når Fogedretten har lukket. Det giver ikke mening.

Hos Domstolsstyrelsen oplyser kommunikationschef Lars Peter Schaumburg-Levy, at kritiske sager på fogedområdet er ting, der ikke kan udsættes, for eksempel afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.

- De sager der desværre ikke pt. kan prioriteres er fogedsager, herunder for eksempel skyldnersager, da de oftest indebærer, at der skal afholdes fysiske møder mellem rettens medarbejdere og borgerne.

I bliver ikke glemt

Hos Københavns Byret er meldingen som de andre steder, at fogedsager nedprioriteres, men hvis politiet pludselig står med en skyldner, 'så klarer vi også det'.

Håbefulde, gældsplagede danskere skal da heller ikke ikke glæde sig for tidligt. Virkeligheden vil indhente dem, lover Københavns Politis vicepolitiinspektør, Jakob Søndergaard, som i øvrigt ikke ønsker at gå ind i de konkrete prioriteringer, der bliver foretaget i disse dage.

- Men der er ingen, der skylder penge, som vil blive glemt, lyder det.