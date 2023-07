Skylder næsten en million: Danmarksindsamlingen fanget i Lauritz-helvede

Lauritz.com er efterhånden lig skandale.

Gang på gang har auktionshuset, der nu er i rekonstruktion, syltet udbetaling af penge til sine kunder. Senest har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan over 185.000 kroner til ofrene for krigen i Ukraine er strandet i Lauritz-kassen.

Nu viser det sig, at Danmarks Indsamling også har et mellemværende med auktionshuset.

Det bekræfter Mulle Juul Korsholm, formand for Danmarks Indsamlings styregruppe, over for Ekstra Bladet.

Det skyldige beløb stammer fra Danmarks Indsamling 2023 i februar og løber op i hele 859.980 kroner.

Færre penge til børnene

Det enorme pengebeløb er indsamlet via auktioner på forskellige varer, som kunder har budt på i troen på, pengene gik til et godt formål, nemlig verdens sårbare børn.

Derfor ærgrer det selvsagt Mulle Juul Korsholm, at pengene aldrig er nået frem.

Annonce:

'Det er selvsagt en ulykkelig situation, at vi ikke har fået de penge, som kom ind via de auktioner der blev afholdt i forbindelse med Danmarks Indsamling-showet.'

'Ultimativt betyder det, at vi har færre penge, der ender med at komme ud at gøre gavn for sårbare børn i verdens fattigste lande,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Ulla Essendrop agerede vært under Danmarks Indsamling 2023, der i alt indsamlede over 100 millioner kroner. Heraf over 850.000 fra Lauritz, men... Foto: Anders Brohus

Yderst uheldigt

Lauritz.com ville ellers gerne pynte sig med fjerene fra den godhjertede indsamling, som består i et samarbejde mellem 12 humanitære organisationer og DR.

'Vores auktionshylder er fulde af sublime, unikke varer og skræddersyede oplevelser doneret af politikere, kommuner, sportsfolk, musikere, kunstnere og virksomheder i den gode sags tjeneste,' lød det blandt andet på Instagram 31. januar.

Mulle Juul Korsholm fremhæver da også, at Danmarks Indsamling har været glade for det 17 år lange samarbejde, hvor auktionshuset også har doneret de sædvanlige salærer til indsamlingen.

'Men det er klart, at situationen nu er yderst uheldig,' konstaterer hun.

Jesper Lunau har ventet dagevis på at få sine penge fra et salg på Lauritz.com. Han er langtfra den eneste Januar 2023: Jesper Lunau har ventet dagevis på at få sine penge fra et salg på Lauritz.com. Han er langtfra den eneste

Annonce:

Særlige donationer

Blandt donationerne til Danmarks Indsamling-auktionen var 18 specialdesignede trøjer fra håndboldherrerne. En Mikkel Hansen trøje, vurderet til 2000 kroner, indbragte hele 43.845 kroner inklusive salær.

I den mere kuriøse afdeling løb en paddletennis-kamp og frokost for to med skatteminister Jeppe Bruus op i 13.845 kroner.

De generøse hammerslag har dog endnu ikke gjort en forskel for fattige børn...

Lauritz svarer

Ekstra Bladet har bedt Lauritz.com om et interview, men det er blevet afvist nok en gang.

Nu lyder det tilmed, at Lauritz.com fremover ikke vil kommentere flere enkeltsager, så man i stedet kan koncentrere sig om 'auktionsdrift og forhandlingerne om ny finansiering'.

Til sagen om Danmarks Indsamling har direktør Mette Rode Sundstrøm sendt følgende skriftlige svar via sin presseafdeling.