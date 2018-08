Skypumpe raserede dansk by: Efterlod stribe af ødelæggelser

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

En skypumpe har mandag først på aftenen raseret byen Mørke nordøst for Aarhus.

Det bekræfter vagthavende meteorolog hos DMI, Jesper Eriksen, over for Ekstra Bladet.

Skypumpen, som var mellem 10 og 20 meter i diameter, ramte klokken cirka 18.15. Flere ejendomme er blevet beskadiget, træer er væltet, og mange husejere har måttet konstatere, at plankeværk, parasoller, drivhuse og havetrampoliner er blevet taget med.

- Vi er blevet kontaktet om, at der har været en skypumpe. Billeder, der lige nu florerer på nettet, bekræfter, at der har været tale om en skypumpe, siger Jesper Eriksen til Ekstra Bladet.

På Skolevej har skypumpen også raseret Thomas Sørensens ejendom, hvor tagplader er blevet revet af en ladebygning. Foto: Per Øxenholt

Jesper Eriksen fortæller til Ekstra Bladet, at skypumper er almindelige i Danmark i sensommeren og i efteråret. Men de gør sjældent meget væsen af sig.

- Ofte er de ude på havet eller over en mark. Jeg vil ikke kalde beboerne i Mørke heldige, men det er sjældent, at de har fået lov til at overvære en. Det er som at finde en firkløver. Ikke mange kommer til at opleve en i løbet af deres liv, siger Jesper Eriksen.

Mette Skipper Kristensen så skypumpen med sine egne øjne. Hun var i gang med at lave mad i køkkenet, da hun så, at det pludselig blæste kraftigt op.

- Jeg tænkte hold da op. Jeg gik ind til min mand i stuen. Så kiggede vi ud af vinduet, og så at vores havetrampolin stod på højkant, siger Mette Skipper Kristensen til Ekstra Bladet.

Ved siden af Henrik Ulstrups grønne lade er et stort træ væltet. Foto: Per Øxenholt

Hun styrtede ud i haven og tog ved trampolinen. Kort efter slippede pumpen taget i trampolinen og fortsatte ind over naboens ejendom På Dagstrupvej.

- Der lød et kæmpe brag. To store træer væltede. Og siden af en ladebygning blev skrællet af, så der nu er hul igennem bygningen.

- Jeg så de store tagplader blive kastet rundt i luften. Altså inde i skypumpen, siger Mette Skipper Kristensen videre.

Mette Skipper Kristensen fortæller videre, at der pludselig blev helt vindstille. Fra den ene yderlighed til den næste.

- Det var meget mærkeligt. Det var helt som på film. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Ejeren af naboejendommen, Henrik Ulstrup, siger til Ekstra Bladet:

- Jeg blev ringet op af en svoger, som sagde, at den grønne hal var helt smadret. Og at to store træer var væltet ved siden af. Jeg troede til at begynde med ikke på det. Først da jeg blev ringet op af en nabo, som havde stået og kigget på parasoller og tagplader, som fløj rundt 20-30 meter oppe i luften, valgte jeg at køre derned, siger Henrik Ulstrup.

- Der er massive ødelæggelser. Der er også nogle tagplader, som er blæst af ved foderladen til grisene. Oprydning er der satanedeme. Der ligger plader 200 meter væk ovre på en mark. Skypumpen har været så kraftig, så store stykker tømmer er knækket ligesom tændstikker.

Der er nu et stort hul igennem laden. Foto: Per Øxenholt

På Skolevej bor Thomas Sørensen. Han siger:

- Vi har tagplader på hele grunden. Og knækkede træer. Vi var ikke selv hjemme, men da vi ankom stod 20 naboer og var i gang med at samle tagplader. Skypumpen er trukket skråt over byen i en lige linje. Udhuse, træer, drivhuse og trampoliner er væk.

Thomas Sørensen har haft besøg af skadeservice på sin ejendom. Han forventer at gå i dialog med sit forsikringsselskab tirsdag.

Ingen mennesker er ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommet til skade under skypumpens hærgen.