Slået igen: De er verdens lykkeligste folk

Danmark er i år rykket op på en andenplads på listen over de lykkeligste lande i verden, lyder det i en ny rapport fra FN

For tredje år i træk må danskerne se sig slået i kampen om at have den lykkeligste befolkning i verden.

Den titel er Danmark ellers i flere omgange løbet med. Det er dog ikke sket, at FN i sin årlige 'World Happiness Report' har placeret Danmarks små seks millioner indbyggere på førstepladsen siden 2016.

Det samme gør sig gældende i år. Sidste år ragede finnerne tronen til sig, og den har de sat sig tungt i. Det er nemlig også Finland, der løber med hæderen i den netop udgivet rapport fra FN for 2019.

Danmark er dog rykket op på andenpladsen, som er genvundet fra vores skandinaviske brødre i Norge, der sidste år vippede danskerne ned på en tredjeplads.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tre skandinaviske lande topper listen over de lykkeligste folk i verden. Foto. AP

Det globale initiativ for at finde det lykkeligste folkefærd i verden blev lanceret af FN i 2012. Det har til formål at promovere lighed og tillid.

Hver rapport indeholder opdaterede evalueringer på en række særlige emner, der graver dybere ind i velfærdens viden og lykke i bestemte lande og regioner, lyder det blandt andet i FN-rapporten.

'Ofte er der et centralt tema. I år fokuserer vi på lykke og samfund: hvordan lykken har ændret sig i løbet af de sidste dusin år, og hvordan informationsteknologi, styring og sociale normer påvirker samfundene', lyder det i rapporten.

Listen rangerer i alt 156 lande efter det såkaldte niveau af lykke ud fra parametre som forventet levetid, velstand, social kapital samt generel tiltro til myndigheder og graden af korruption.

Skandinavien i top

Generelt toppes listen af nordeuropæiske lande, hvor især Skandinavien placerer sig højt. Det samme gør sig gældende i 2019. Efter Finland, Danmark og Norge finder man Island på fjerdepladsen, mens Sverige dog må tage til takke med en syvneplads.

Danmark har ligget helt i top flere gange. Det skete både i 2013 og 2016.

Top ti over lykkeligste folk i verden Igen i år scorer Danmark højt på at have en af verdens lykkeligste befolkning. Førstepladsen går dog for andet år i træk til Finland. Her er de ti lykkeligste folkefærd i verden: 1. Finland 2. Danmark 3. Norge 4. Island 5. Holland 6. Schweiz 7. Sverige 8. New Zealand 9. Canada 10. Østrig Vis mere Luk

Se også: Her er verdens bedste byer

Se også: Her giver de den mest gas på lagnerne

Se også: Nordmændene driller: 'H.C. Andersen vil have sit eventyr tilbage'