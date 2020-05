Slår alarm: 80 procent smittet i amerikansk fængsel

Et fængsel i byen Marion i Ohio er blevet den institution i USA med den hidtil største andel af coronasmittede indsatte i hele landet.

Her er 80 procent af i alt 2500 indsatte blevet testet positiv for coronavirus.

Brian Miller, en betjent ved fængslet, advarede denne uge om, at situationen kan være på vej helt ud af kontrol.

Miller, som havde svært ved at tale, da han var ved at komme sig efter Covid-19, fortalte på et fællesopkald med journalister, at på grund af udbredt smitte blandt betjentene er der hverken nok personale til at gøre rent eller holde styr på de indsatte.

Fængslet tilbyder et risikotillæg på 1,85 dollar om timen svarende til godt og vel 12,5 kroner.

- Vi er er nået over smertegrænsen på det her fængsel, sagde Brian Miller.

- Lige nu er det det rene helvede.

Fængslet i Marion antages kun at udgøre toppen af isbjerget.

Selv om det måske er et af de mere ekstreme eksempler, ses det flere steder i landet, at coronavirus har ramt USA's fængsler ganske hårdt.

Corecivic, et privat firma, der driver en række fængsler, testede alle 2725 indsatte i Trousdale Turner-fængslet i Tennessee og fandt 1299 smittede indsatte og 50 smittede ansatte. Næsten alle var symptomfri.

Derudover har Covid Prison Data, en gruppe rets- og dataeksperter fra flere universiteter, på baggrund af offentligt tilgængelige data opgjort antallet af smittede indsatte i USA's fængsler til 13.436 og antallet af smittede betjente til 5312.

Men på grund af manglende test frygtes et stort mørketal.

Udviklingen har skabt bekymring for verdens største officielt registrerede population af indsatte - i alt sidder 2,3 millioner fængslet i USA - og de fængselsbetjente, der skal holde opsyn.

Således har der været oprør blandt indsatte over utilstrækkelig beskyttelse og langsom responstid i staterne Washington og Kansas.

Samtidig har udbrud blandt fængselsbetjente gjort det endnu sværere for institutionerne at bevare overblikket.

På det underbemandede fængsel Lansing Correctional Facility i Kansas har David Carter, fængselsbetjent igennem 15 år, valgt at sige op.

Han vil hellere undvære sin betaling end risikere både sit eget og sin families helbred, fortæller han.

- Jeg kan ikke længere have forbindelse til en institution, der er en tikkende bombe, siger han.

New York Times har lavet en liste over de ti institutioner i USA med mest udbredt coronasmitte. Fængsler udgjorde otte af dem.