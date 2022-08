Slår alarm: - Det bliver endnu farligere

Storbritannien har ligesom resten af Europa haft ekstremt høje varmetemperaturer denne sommer, hvor de sidste måned slog varmerekord med en temperatur på 40,4 graders varme.

Men nu advarer vejrtjenesten Met Office befolkningen i Storbritannien mod den nuværende hedebølge, der ikke vil nå samme temperaturer, men som vil vare længere.

Det skriver Sky News.

Ifølge Kirsty McCabe, der er vejrvært på Sky News, kan hedebølgen vise sig at være endnu farligere end den, Storbritannien oplevede i sidste måned, fordi der er blevet skabt en varmekuppel over området, og det gør at varmen ikke så let forsvinder igen.

- Det er varigheden af hedebølgen, der vil tillade, at varmegraderne kan bygge sig op til et farligt niveau, især i bygninger og byområder, siger Kirsty McCabe til Sky News.

Kirsty McCabe forventer, at den høje temperatur vil vare i mindst en uge.

- Ved middagstid torsdag havde dele af Storbritannien oversteget 30 grader for fjerde dag i streg, og det er sandsynligt at nogle steder i Storbritannien vil have mere end 30 grader i mindst en uge, fortæller hun.