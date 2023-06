Slår alarm: - Det er kommet ud af menneskets kontrol

Skadedyrsfirma melder at have fundet flere skægkræ på et hustag. Det er første gang nogensinde ifølge ekspert

De kryber hen ad gulvet om natten, spiser dine madrester og er nærmest umulige at slippe af med.

Og det lader til, at det seksbenede skadedyr kendt som skægkræ nu står til at blive et endnu større problem for danskerne end hidtil.

Skadedyrsfirmaet Rentokil melder nemlig nu, at der er fundet skægkræ på et hustag, hvilket er første gang nogensinde, da skadedyret ikke er i stand til at flyve.

Og det får nu formanden for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer, Claus Schultz, til at slå klar alarm.

- Kommer det til at ændre spillereglerne fremover, når de skal bekæmpes?

- Ja, for nu er det kommet ud af menneskets kontrol.

Et helt nyt fund

Ifølge Claus Schultz må fundet af skægkræ udenfor betegnes som noget yderst mærkværdigt, da de som regel kun holder sig indenfor. Selv har han aldrig set noget lignende.

- Det kommer lidt bag på mig efter 44 år i branchen. Vi har tidligere set dem i pakkematerialer, altså i pap og paller osv., men aldrig udenfor på et hustag før.

- Det har i forvejen været en fuldstændig eksplosiv udvikling, vi har set. Hvis du sagde skægkræ for fem år siden til nogen, ville folk spørge dig: 'Hvad snakker du om?'. Men nu er de blevet et af de skadedyr, som vi bekæmper allermest i branchen, siger han.

Måske ikke et enkeltstående tilfælde

På trods af aldrig at have set noget lignende i sin tid som skadedyrsbekæmper mener han, at insektet kun kan være kommet op på hustaget via én vej. Nemlig ved at have brugt fugle som transportmiddel.

Og det kan blive et problem, hvis det fortsætter.

- Vi kan ikke udelukke, at det er en enlig svale, men det kan også være, at det bare er det første tilfælde. Ligesom dengang der blev fundet et par stykker i nogle få hjem, til der lige pludselige var flere hundrede tusinde, som havde fundet dem. Det går pænt stærk.