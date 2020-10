Slår alarm: Flest dræbt i 84 år

Syv døde indtil videre i 2020.

Det er tallet af omkomne langs Australiens kyster på grund af uprovokerede hajangreb. Ikke siden 1934 er så mange mennesker blevet slået ihjel af hvidhajer.

Det får nu myndighederne i landet til at slå alarm. Det tyder nemlig på, at dræberhajen er begyndt at jage på nye måder og tættere på kysten.

Mennesker som bytte?

Ifølge havbiologer, som britiske The Guardian har talt med, er det seneste udvikling bekymrende. Antallet af personer, som er blevet bidt af hajer, er nemlig det samme, som sidste år, mens antallet af døde er steget betydeligt.

Doktor Blake Chapman mener, at det viser noget om angrebets formål. Et hajbid, som ikke gennemføres, er ifølge Chapman lig med, at hajen ser, at der ikke er tale om et potentielt bytte.

Normalt venter hajen omkring byttet efter første bid, før den angriber igen. Det er sket ved flere lejligheder i 2020 ved de australske kyster, fortæller havbiologen.

- I nogle af eksemplerne fra i år tyder det på, at hajen holdt sig nær byttet og bed igen, hvilket er usædvanligt for hvidhajer (når det gælder mennesker, red.). Når de bider mere end én gang, er det sidste bid ofte dræbende på grund af tab af blod, siger hun.

Rykker tættere på

Blake Chapman giver havstrømmen La Niña en del af skylden for stigningen af hajangreb.

- Vi ser flere angreb, når La Niña passerer. Hvidhajer, der bider en person og så efterlader dem, gør det ofte, fordi de ikke er i deres naturlige område for at finde føde. Der er nemlig ikke meget, som stopper en haj fra at spise et menneske.

Ændringer i havstrømmen kan nemlig betyde, at vandet langs kysterne bliver køligere. Det er ofte i køligere havvand, at hajen finder sit bytte. Derfor er eksempelvis surfere i større fare nu, lyder en advarsel.

Den kommer fra professor Robert Harcourt, der er direktør ved Macquarie Universitet. Han fortæller, at man begynder at se, at laks og andre fisk søger tættere på kysterne.

- Hajer søger hen, hvor deres bytte er, siger professoren.

Senest er en 46-årig surfer død, efter han i september blev angrebet af en haj på en populær strand på den australske Gold Coast.

