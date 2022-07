Slår alarm: Hold nu øje med jeres børn

Danske livreddere rykkede ud til flere farlige redningsaktioner i sidste uge, og det får nu Trygfondens Kystlivredning til at sende en kraftig opfordring til voksne strandgæster

Sommerferien er i gang, og badegæster flokkes på strandene rundt omkring i landet.

Men for fire børn på henholdsvis Bornholm og i Nordjylland var strandturen ved at ende helt galt.

Livreddere blev nødt til at handle hurtigt for at redde børnene, som ikke selv kunne komme tilbage på land.

Det skriver Trygfondens Kystlivredning i en pressemeddelelse.

De afgørende redningsaktioner får nu livredderne til at sende en opfordring til forældre, der tager på stranden med deres børn.

De opfordrer voksne badegæster til hele tiden at holde øje med børnene under strandturen.

- Heldigvis kom alle børnene tilbage på land i god behold, men det viser, hvor hurtigt hyggelig leg i vandet kan ændre sig til alvor, siger driftsleder i TrygFonden Kystlivredning, Lasse Serup Jensby.

- Særligt mindre børn er ikke i stand til at vurdere farerne i vandet, og derfor kan de komme galt afsted. Ulykker kan ske meget hurtigt, og derfor skal man hele tiden have et øje på børnene.

Lasse Serup Jensby opfordrer forældrene til, at bade sammen med børnene, da det er den bedste måde at undgå farlige situationer.

I uge 27 foretog livreddere i alt 5468 redninger. Ud af dem var der fire tilfælde, hvor en person var i livsfare, herunder de føromtalte indsatser på Nr. Vorupør Strand i Nordjylland og på Balka Strand på Bornholm.

Læs også: Guide: Sådan bliver du bedst sommer-brun