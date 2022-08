Slår alarm: Kan gå galt til efteråret

Kritisk lav vandstand i Rhinen skaber store udfordringer for den tyske industri. Problemerne ventes at vokse frem mod vinteren

Hele Europas motor kører på pumperne.

Tyskland lider således under mangel på forsyninger af kul, olie og gas, som er en nødvendighed for det store industriland.

Den tyske regering advarer nu om, at krisen kan blive værre til efteråret og hen over vinteren.

Et skib sejler på Rhinen, som er kraftig udfordret af lav vandstand denne sommer. Foto: Benjamin Westhoff/Ritzau Scanpix

Rhinen tørre ud

Regeringen i Berlin er nemlig bekymret for, at der ikke kan leveres kul og olie til de tyske kraftværker på grund af den lave vandstand i den vigtige flod Rhinen, som løber gennem landet fra sit udspring i syd i Schweiz.

'På grund af den reducerede indlands skibsfart kan kullagrenes kapacitet snart falde hurtigt', lyder det i et notat ifølge Reuters.

'Derudover vil lagre i det sydlige Tyskland sandsynligvis ikke blive fyldt til vinteren', advarer regering videre.

For at komme problemerne med de udfordrede fragtruter til vands til livs vedtog Rigsdagen onsdag en lov, der prioriterer godstransport.

Ved den tyske storby Køln er vandstanden i Rhinen kraftigt reduceret. Foto: Thilo Schmuelgen/Ritzau Scanpix

Ramt over hele Europa

Rhinen, Po og Themsen.

Europas største floder lider denne sommer under voldsomme hedebølger og tørke. Det betyder, at vandstanden flere steder er så faretruende lav, at floderne næsten er tørret helt ud.

Det har katastrofale konsekvenser for de fragtskibe, som bruger Europas største floder til at transportere varer op gennem kontinentet.

Den lave vandstand i Rhinen betyder allerede, at forsendelser af kul, korn, benzin, fyringsolie og andre råvarer allerede nu bliver forsinket, fordi fragtskibe skal reducere deres last.

To store kulkraftværker i Frankfurt har ifølge Reuters nedsat produktionen frem til 7. september 'på grund af en begrænsning af kulvolumen på stedet',

Mandag vedtog det tyske parlament ligeledes en lov, der skal spare på gassen henover vinteren. Det betyder blandt andet, at offentlige bygninger ikke må varmes op til mere end 19 grader.