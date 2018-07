Slår alarm: Kyster ramt af farlige alger

Fire steder i Varde kommune frarådes det, at man bader, hvis man har allergi, hudsygdomme og nedsat immunforsvar

I disse dage hopper tusindvis af mennesker i bølgen for at blive kølet lidt af.

Men nu fraråder Styrelsen for Patientsikkerhed, at man bader på fire strande ved Vesterhavet og på Fanø.

Det skriver JydskeVestkysten.

Søndag er der nemlig konstateret rødalger på flere forskellige strande i Varde Kommune. Der er tale om Henne Strand, Vejers Strand, Grærup Strand og Børsmose Strand.

Derudover konstaterede myndighederne i sidste uge, at der var rødalger på flere strande på Fanø.

- Styrelsen fraråder folk med allergi, hudsygdomme og nedsat immunforsvar at bade i havet, siger souschef Ellen Margrete Hansen fra Vej og Park i Varde Kommune til avisen.

Sætter skilte op

På kommunes hjemmeside står der, at man nu har sat skilte op, hvor man gør opmærksom på, at visse personer frarådes at bade i havet.

Da der ikke er nogen risiko for de fleste mennesker, må man fortsat bade i havet.

På baggrund af forekomsten af rødalger, vil Varde Kommune den kommende tid holde særligt øje med kommunernes strande fra Nymindegab i nord til Høje Knolde på Skallingen i syd.