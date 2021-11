Slår alarm: Nu er der høj risiko

Høns, ænder, kalkuner eller andet fjerkræ skulle fra i går mandag 1. november enten have været lukket inde eller overdækket.

Fødevarestyrelsen har nemlig hævet trusselsniveauet for fugleinfluenza i Danmark fra lav til høj.

Høj dødelighed

Det sker, efter der er fundet fugleinfluenza i vilde fugle i Danmark og andre europæiske lande.

- Med de seneste fund i vilde fugle, vurderer vi, at der er høj risiko for, at smitten hurtigt kan sprede sig til resten af landet, og efterårets fugletræk over Danmark øger risikoen for smitte til fjerkræbesætningerne. Desværre har vi i dag påvist fugleinfluenza i en kalkunbesætning i Sønderupsønder. Derfor er det uhyre vigtigt, at danske fjerkræejere gør alt, hvad de kan, for at sikre deres dyr mod smitte, lyder det fra kontorchef i Fødevarestyrelsen, Camilla Brasch Andersen i en pressemeddelelse.

Fugleinfluenza er yderst dødelig for fugle, men bliver kun i meget sjældne tilfælde smittet til mennesker.

Tiltagene er til for at undgå, at de vilde fugle får smittet tamfuglene.

Du kan tippe Fødevarerstyrelsen, hvis du finder en død fugl, du mistænker for at have fugleinfluenza. Foto: René Schütze

Dyrskuer forbydes

Ejer man en fjerkræbesætning, hvor indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, skal besætningen ikke overdækkes. Men fuglene skal være indhegnede.

Også ande- og gåsebesætninger er undtaget fra reglen om overdækning, hvis man kan sikre sig, at de er utilgængelige for vilde fugle.

Dyrskuer og andre samlinger af fjerkræ forbydes over hele landet.

Hvis du finder en død fugl i naturen og mistænker fugleinfluenza, opfordrer Fødevarerstyrelsen dig til at tippe dem. Du kan melde fundet på app'en 'Fugleinfluenza Tip'.