Slår alarm: Tvinges til at vælge mellem akutte patienter

Flere lægeorganisationer kalder situationen på de danske sygehuse for katastrofal

Situationen på landets sygehuse er dybt alarmerende.

Det står så slemt til, at kirurger skal vælge mellem, hvilke akutte patienter de kan operere.

Det fremgår ifølge TV 2 af et brev fra formændene fra 14 kirurgiske afdelinger, som blandt andet er sendt til landets regioner.

Kræftpatienter rammes

Ekstra Bladet er også kommet i besiddelse af brevet, hvori det lyder, at corona, strejker og afvikling af restferie især skaber bekymrende udsigter for kræftpatienter:

'Disse pukler i kombination med stigende mangel på sygeplejersker ikke kun på operationsgange og i anæstesien, men også på sengeafsnit gør, at vi må imødese store udfordringer med at overholde kræftpakker, garantier for kræftpatienter og har kapacitetsudfordringer på det akutte område.'

Voldsom venteliste: Nummer 2201 i køen

Medunderskriver og formand for Dansk Kirurgisk Forum Jens Hillingsø giver et eksempel på de udfordringer, som kirurgerne konkret står med i dagligdagen:

- Læger står nu og skal vælge mellem operation af en relativ akut kræftpatient og en patient, der kommer ind med en akut tilstand som en blødning eller et knivstik, der virkelig er livstruende, siger han til TV 2.

En stigning af indlagte på landets coronaafdelinger presser hele sundhedsvæsnet disse dage. Foto: Mogens Flindt

En katastrofe

Brevet er også sendt til Overlægeforeningen, Yngre Læger og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.

Herfra lyder det i et samlet svar, som Overlægeforeningen har delt med Ekstra Bladet:

'Vi deler til fulde jeres bekymring – både for den aktuelle akutte situation på landets hospitaler og for udviklingen i sundhedsvæsnet i de kommende år.'

'Hospitalerne har været underfinansieret i mange år, og arbejdsmiljøet er presset i bund rigtig mange steder. Manglen på arbejdskraft inden for flere sundhedsfag er åbenbar, og det er en katastrofe, at flere vitale sundhedsprofessionelle forlader hospitalerne i afmagt over de pressede arbejdsvilkår.'

Flere overlæger har tidligere været ude og råbe vagt i gevær over presset på landets sygehuse.

Ligeledes har Ekstra Bladet tidligere beskrevet, hvordan flere af landets intensivafdelinger er i knæ på grund af opsigelser.