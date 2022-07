Slår alarm: - Vi er i en ekstrem krise

Den værste tørke i 70 år har ramt det nordlige Italien.

Her er støvlelandets længste flod Po ved at tørre ind, hvilket har efterladt ferskvandsresservoirs på et alarmerende lavt niveau.

Det får nu flere bønder fra området, der i århundrede har fungeret som hjertet af Italiens fødevareproduktion, til at råbe vagt i gevær.

Floden Po strækker sig 650 kilometer fra alperne i vest til Adriaterhavet i øst. Foto: Gabriele Pileri/Ritzau Scanpix

Situationen er kritisk

En usædvanlig tør vinter betød, at snesmeltning var knap, og eftersom forårsregn kun forekommer sporadisk i regionen, er en voldsom tørke blevet en realitet, skriver amerikanske CNN.

Det har efterladt millioner af mennesker i problemer, fordi de er afhængige af flodens vand for deres levebrød.

- Jeg er normalt aldrig pessimist eller alarmist, men denne gang skal vi være alarmerende. Situationen er kritisk og kan kun blive værre, siger Massimiliano Fazzini, leder af Italiens afdeling for klimarisiko og miljøgeologi til mediet.

Han forklarer, at der gennemsnitligt falder 7,5 meter i alperne i normale år. I denne vinter-sæson er der kun faldet 2,5 meter.

Ekstremt krise

Ved flodens bred ligger også den verdensberømte osteproducent Parmigiano Reggiano. Her lyder det ildevarslende fra formanden bag ejerkredsen Ada Giorgi:

- Sidste gang, floden var så lav, var i 2003. Denne gang er det meget, meget værre. Der er mangel på regn, ingen sne og høje temperaturer. Det skaber den berømte perfekte storm. Vi er i ekstrem krise, siger hun.

I den lille by Castenaso, tæt på Bologna, har frisører ifølge CNN fået forbud mod at vaske kunders hår to gange i et forsøg på at spare på vandet.

Samtidig har Italien været ramt af en lang hedebølge siden maj.

Det har ligeledes betydet, at borgmesteren i landets rigeste by, Milano, har beordret alle offentlige springvand slukket, mens man har forbudt vask af private køretøjer og vanding af haver og græsplæner.