Slår alarm: - Vi har aldrig før set så voldsomt et sammenbrud

I Brasilien er man hårdt ramt af en ny bølge af smitte og død.

I skrivende stund er mere end 312.000 mennesker døde i landet, mens sygehusvæsenet er bragt helt i knæ som følge af nye mutationer af coronavirussen.

Intensivafdelingerne i 16 ud af landets 26 delstater er fyldt til bristepunktet, hvilket får de ansatte på sygehusene til at afvise selv alvorligt syge.

Rystende billeder: Døde lægges i massegrave

Billede fra en idrætshal i Sao Paulo, der er forvandlet til et midlertidigt hospital. Foto: Miguel Schincariol/Ritzau Scanpix

Ifølge organisationen Læger Uden Grænser er sundhedskrisen i Brasilien så stor, at der meget snart kan ske et reelt kollaps af sygehusvæsenet.

- Vi har aldrig før set så voldsomt et sammenbrud af et sundhedsvæsen, siger Ana de Lemos, som er direktør for Læger Uden Grænser i Brasilien til New York Times.

Amerikanske CNN viste i sidste uge billeder af en lang række af ambulancer i storbyen Sao Paulo, der holdt i kø for at komme ind på et hospital med coronapatienter.

Den desperate situation har mandag fået landets sundhedsminister til at henvende sig til medicinalselskabet Pfizer i et forsøg på at fremskynde en levering af 50 millioner doser coronavacciner.

Det oplyser ministeriet mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Brasilien har tidligere bestilt 100 millioner doser af Pfizers vaccine.

- Vi er nødt til at udvide vores vaccinationskapacitet nu, sagde sundhedsminister Marcelo Queiroga (foto) på et møde mandag med repræsentanter for Pfizer, hvor parterne drøftede en tidsplan for levering af vaccinen.

Pfizer har tidligere oplyst, at det forventer at indlede leverancerne til Brasilien i løbet af april.

Ifølge den oprindelige aftale mellem parterne vil sundhedsministeriet i Brasilien modtage 13,5 millioner doser i andet kvartal og de resterende 86,5 millioner doser i tredje kvartal.

