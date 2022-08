Slår alarm: Voldsom varme på vej i England

Der bliver nu slået varmealarm i hele Storbritannien.

De britiske sundhedsmyndigheder advarer om livsfare og skovbrande, da temperaturerne i løbet af ugen vil komme op mod 36 grader.

Hedebølgen vil ramme store dele af Storbritannien, hvor det varmeste vejr forventes at komme på lørdag.

Det skriver The Mirror.

Alarmen træder i kraft tirsdag kl. 12 og vil løbe helt til lørdag kl. 18.

Skovbrande

Myndighederne i Storbritannien advarer om, at der vil udbryde skovbrande flere steder i landet, som følge af det usædvanligt varme vejr.

Det er blot få uger siden, at det engelske brandvæsen har bekæmpet flammer i hele landet, da Storbritannien registrerede sin varmeste dag nogensinde.

Temperaturen forventes at toppe ved 36 grader i det sydlige England og Wales, og resten af landet kan kigge ind i temperaturer i de høje 20'ere eller lave 30'ere.

Sikkerhed først

Dr. Agostinho Sousa fra det britiske sunhedssikkerhedsagentur håber, at alle passer på sig selv under hedebølgen.

- Vi ønsker, at alle skal nyde det varme vejr trygt, når det ankommer, men husk, at varme kan have en hurtig indvirkning på helbredet, siger han til The Mirror.

Han understreger, at man skal passe på mere sårbare mennesker, som man skal sikre forbliver kølige og hydrerede, som de kan klare sig igennem varmen.