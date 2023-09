Slår fast: Disse biler bryder oftest i brand

En reservedelsfejl i flere af det tyske bilmærke BMW's dieselbiler gør, at de bayerske luksusbiler går op i flammer inden for få minutter. Bliv klogere på fejlen her, og se, hvilke modeller der er i risiko

Hvilken bil bryder oftest i brand? En BMW eller en Tesla?

Den seneste tid har en række medier, heriblandt Ekstra Bladet, beskrevet, hvordan elbiler bryder i brand under kørslen - især i USA.

Ekstra Bladet har ligeledes dokumenteret stribevis af dieselbiler fra den tyske bilgigant BMW, som er brudt i brand på de danske veje. Nu viser data ifølge Bilmagasinet, at de klassiske bilmotorer står for markant flest bilbrande.

Herunder ses Bishal Mallas Tesla i flammer ved Highway 99 i Californien ...

20 brande

En opgørelse fra Beredskabsstyrelsen, der rykker ud til brande på de danske motor- og landeveje, fastlægger, at der er tale om langt færre bilbrande, når det gælder elbiler som Tesla.

I 2022 var der således 20 bilbrande, hvor el- og opladningshybridbiler var involveret. Det betyder, at der af 10.000 biler af denne type opstår brand i 1,1 bil.

Annonce:

Til sammenligning opstod der sidste år bilbrande i 3,8 af 10.000 diesel- og benzinbiler.

Her er det dog vigtigt at understrege, at el- og hybridbiler i gennemsnit kun har været på vejene i to år, mens diesel- og benzinmodeller har ti år på bagen.

Herunder kan således ni bilbrande dokumenteres siden 2019 ...

Alvorligt kølerproblem

Hos BMW har problemer med selvantændende biler især været markant.

Så markant, at tusindvis af kunder i starten af 2023 har fået en meddelelse fra Motorstyrelsen i e-boks.

Den tyske bilgigant har været nødt til at inddrage de danske myndigheder for at sikre, at beskeden om en potentiel brandfare i bilernes køler når frem.

En række voldsomme bilbrande i nyere dieselmotorer har nemlig rystet danske BMW-ejere, der har valgt at fortælle deres historier til Ekstra Bladet.

Den bayeriske bilmastodont kæmper en desperat kamp for at sikre, at der ikke er flere kunder, som skal se deres BMW selvantænde i et flammehav.

I flere omgange har man indkaldt tusindvis af biler de seneste år.

I Sydkorea måtte bilgiganten eksempelvis til lommerne efter mere end 50 brande i 2020.