Slår fast: Dødsfald i marts hænger sammen med AstraZenaca-vaccine

En dansker døde i marts efter at efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca, og det var sandsynligvis som følge af vaccinen.

Det skriver Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

Personen blev efter vaccinationen ramt af en kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader - kendt som Vitt-syndromet - og Lægemiddelstyrelsen vurderer, at en sammenhæng med vaccinen er sandsynlig.

Der har dermed været tre tilfælde af Vitt i Danmark - to af dem med dødelig udgang.

Konklusionen er først lavet nu - blandt andet fordi der har været foretaget en obduktion.

- Vi har ikke tidligere kunnet vurdere, om der var tale om Vitt, før vi havde modtaget den nødvendige dokumentation, siger Line Michan, der er enhedschef for lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen.

- Det har vi nu, og vi har vurderet, at det er sandsynligt, at sygdomsforløbet skyldes Vitt, og at en sammenhæng med Vaxzevria (AstraZeneca-vaccinen, red.) er sandsynlig, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun understreger, at der ikke er tale om en ny indberetning, men om en af de indberetninger, der fik Lægemiddelstyrelsen til at reagere i marts, hvor vaccinen efterfølgende blev taget ud af det danske vaccinationsprogram.

Den er siden blevet taget i brug i det sideløbende tilbud, hvor man kan få enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson-vaccinen hos det private firma Practio og på den måde komme hurtigere til.

Næsten alle har dog fået Johnson & Johnson-vaccinen, der ulig AstraZeneca kun kræver et enkelt stik for at være færdigvaccineret.

Derudover fik en stor del af de ansatte i det danske sundhedsvæsen et stik med AstraZenecas vaccine, før den blev taget ud af programmet for massevaccination i Danmark.

Samlet har 151.229 fået et stik med AstraZeneca-vaccinen, hvoraf omkring 1200 har fået to stik.

De resterende har fået andet stik med enten Pfizer/BioNTech eller Moderna.