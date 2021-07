Slår fast: Omstridt byggeri skal stoppes øjeblikkeligt

Vandsalamanderen har fået en hovedrolle i et storstilet byggeprojekt på Amager Fælled i København.

Borgere har protesteret mod opførelsen af boliger på Lærkesletten på Amager Fælled blandt andet med den begrundelse, at opførelsen af boliger vil true salamanderens eksistens.

Nu har Planklagenævnet slået fat, at det omstridte byggeri skal indstilles øjeblikkeligt. Det skriver Politiken og TV2 Lorry.

Afgørelsen er ikke endelig, men skal give nævnet mulighed for nærmere at undersøge de mulige miljøskader, som byggeriet kan forårsage.

Nævnet vurderer, at der kan ske 'uoprettelig skade' i forhold til de beskyttede arter eller beskyttet natur, hvis byggeriet fortsætter, skriver Politiken. Det handler netop om vandsalamanderen.

I sin afgørelse skriver Planklagenævnet, at en 'ikke ubetydelig del' af det område, hvor salamanderen yngler, vil blive dækket af det nye byggeri.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er biolog Bo Håkansson lettet over beslutningen om at indstille byggeriet på fælleden.

- Vi synes, at det er en rigtig elendig idé at sælge arvesølvet og bebygge området. Derudover er der spørgsmålet om juraen.

- Med udgangspunkt i EU's lovgivning har vi peget på, at man har tilsidesat beskyttelsen af nogle såkaldt stærkt beskyttede arter. Og det er det, som nævnet nu vil se nærmere på, siger Bo Håkansson til Ritzau.

Han forklarer, at forskellige arter af padder - herunder vandsalamanderen - kan forsvinde, hvis området bliver bebygget. Arterne er underlagt den skrappeste beskyttelse under EU's naturlovgivning.

Spørgsmål: Er det ikke problematisk for naturen, hver gang man bygger i et område, hvor der ikke tidligere har været boliger og mennesker?

- Det kan det være, men EU-lovgivningen anlægger nogle meget klare retningslinjer for, hvordan byggeri og beskyttede arter kan gå hånd i hånd.

- Grundlæggende handler det om, at man på forhånd skal sikre sig, at der er nogle alternative levesteder til de her stærkt beskyttede arter.

- Og det handler hele vores klage om. Det har man faktisk ikke gjort i denne sag, og det holder selvfølgelig ikke, siger Bo Håkansson.

Byggeriet på Amager Fælled kan ikke genoptages, før Planklagenævnet har truffet en endelig afgørelse.

Det ventes at ske inden udgangen af januar 2022.