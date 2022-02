Slår lejr foran parlamentet

Verdens øjne er rettet mod Canada, hvor massevis af lastbilchauffører protesterer mod landets corona-restriktioner.

Og det smitter.

For i New Zealand er hundredvis af mennesker på gaden for at vise deres utilfredshed med de mange restriktioner, der er i landet.

Nærmere sagt har de mange demonstranter slået lejr foran parlamentet i hovedstaden Wellington, hvor de også har spærret flere gader i storbyen.

Godt og vel 100 politibetjente er samlet foran parlamentet for at sikre orden, siger en af de lokale rapportere ifølge BBC News.

Sådan ser det ud foran parlamentet i den newzealandske hovedstad. Foto: Marty Melville/Ritzau Scanpix

Ti dages isolation

Protesterne har fundet sted i to dage, og ingen af landets parlamentarikere er gået ud til de mange utilfredse mennesker. Det er set tidligere under pandemien.

Og New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, siger også, at det blot er en lille del af befolkningen, der er skeptiske over for restriktionerne.

- Jeg tror, det vil være forkert at karakterisere det, vi har set udenfor, som en repræsentation af flertallet, siger Ardern ifølge BBC.

Men et voksende antal i befolkningen er vrede over varigheden af de mange restriktioner, i takt med at andre lande så småt lemper sine restriktioner.

Newzealænderne vil have friheden tilbage. Foto: Marty Melville/Ritzau Scanpix

I New Zealand er der blandt andet krav på minimum ti dages isolation, hvis man smittes med covid-19.

Landet har i skrivende stund registreret 53 dødsfald og cirka 18.000 smittede blandt en befolkning på fem millioner mennesker.

Onsdag registrerede de 200 nye tilfælde.