Slår national alarm: Poliovirus fundet i London

For første gang siden 80'erne er der tegn på, at poliovirus kan sprede sig.

Virussen er fundet i flere spildevandsprøver i både det nordlige og østlige London, og det får det britiske sikkerhedsagentur til at slå alarm.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Reuters og The Guardian.

Opfordrer til vaccination

Allerede i februar viste en test ved et rensningsanlæg i Newham, at vandet indeholdt poliovirus.

Siden er flere positive prøver blevet påvist, oplyser de britiske myndigheder.

Ingen tilfælde af sygdommen eller sygdomsrelateret lammelse er blevet registreret, og det vurderes også, at risikoen for at få sygdommen er lav.

Alligevel opfordrer sundhedsmyndighederne til, at man sikrer sig, at man har en opdateret poliovaccination.

Smittet i udlandet

Officielt er Europa erklæret poliofrit af WHO, men de britiske prøver viser, at polio-fundene er relateret til hinanden og indeholder mutationer.

Udbruddet menes at være udløst af en enkelt person, der har været smittet i udlandet. Omfanget er ikke klart, men kan være begrænset til en enkelt eller få husstande.

Danmark indførte vaccinationen mod polio allerede i 1955, hvor sygdommen i daglig tale blev kaldt børnelammelse.

Sidste gang polio opstod herhjemme var i 1976.