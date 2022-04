Slår rekord: Alt bliver revet væk

Tyske turister ventes at valfarte til den jyske vestkyst i påsken.

Efter to år med grænselukninger og strenge rejserestriktioner under coronakrisen er der nemlig nu igen udsigt til turister i Danmark.

Helt konkret betyder det, at der aldrig nogensinde er booket så mange feriehuse som i de kommende påskedage.

Bookede feriehuse pr. dag i april 2022. Foto: Danmarks Statistik

Tyske naboer

Sidste år under coronakrisen blev de tyske turister væk. Alligevel slog antallet af bookinger af feriehuse rekord i påsken 2021.

Den rekord ser ifølge nye tal fra Danmarks Statistik ud til at blive slået mere flere længder i år.

- Sidste år var det ikke muligt at rejse, og flere danskere rykkede i et dansk feriehus i påskeferien. Både over julen og i vinterferien har vi til gengæld set, at vores tyske naboer vender tilbage, nu hvor de frit kan rejse til Danmark igen. Det vækker tilsyneladende begejstring, for der er nu flere bookinger i påsken, end vi før har set i statistikken, siger Paul Lubson, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

I alt var der booket lidt over 63.000 husuger i påskemånederne, hvilket tæller summen af bookinger i marts og april, ved udgangen af januar i år.

- Man har fået flere bookinger fra tyskere end nogensinde før her i påskemånederne. Det er helt exceptionelt, uddyber Pia Loft, der er direktør i Ferieudlejernes Brancheorganisation, til Ekstra Bladet.

Mangel på feruehuse

Hun peger på, at den stigende efterspørgsel på sommerhuse til udlejning kan skabe problemer.

- Lige nu er det jo kun et positivt tegn, at både danske og udenlandske turister ønsker af leje feriehuse, men på sigt bliver udfordringen, at vi simpelthen mangler huse. 4/5 dele af alle sommerhuse lejes ikke ud gennem bureauerne. Det tal vil vi selvfølgelig gerne have op, siger Pia Loft.

Igen i år søger de tyske gæster mod den jyske vestkyst, lyder det videre fra Paul Lubson.

- Det er især i de jyske sommerhuse, at mange nordtyskere har tradition for at holde deres ferie. I 2021 kunne vi tydeligt se, at grænserne var lukkede på antallet af bookede husuger, fordi tyske feriehusgæster ikke kunne komme til Danmark. Til gengæld satte de danske bookinger flere rekorder, fordi rejserestriktioner gjorde feriehusene herhjemme populære.

