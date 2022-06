Slår rekord: Krigsskib fundet i vanvittig dybde

Et amerikansk krigsskib fra Anden Verdenskrig er blevet fundet på næsten syv kilometers dybde ved Filippinerne

Næsten 78 år efter at et amerikansk krigsskib sank, er skibsvraget blevet fundet på flere kilometers dybe.

Ifølge opdagelsesrejsende slår fundet af skibet, der var kendt som Sammy B, rekord.

Det skriver The Guardian.

Skibsvragets torpedorør fotograferet på havets bund. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Sank under stort søslag

'Sammy B' blev fundet på næsten syv kilometers dybde, hvilket er det dybeste sted, man indtil videre har fundet et skibsvrag.

Krigsskibet sank i oktober 1944, da det måtte se sig slået af et japansk krigsskib under Slaget ved Samar.

Skibet sank mod havets bund ud for Filippinerne ved den såkaldte hellige krigsgrav. Krigsskibet, der ved findestedet var knækket i to dele, er ikke det første amerikanske krigsskib, der er blevet fundet i filippinsk farvand.

Ifølge opdagelsesrejsende slår fundet af skibet rekord på grund af den imponerende dybde, det er fundet i. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

89 døde

Under slaget, som blev det amerikanske krigsskibs endeligt, mistede 89 af skibets besætningsmedlemmer livet, mens 120 personer blev reddet fra det synkende skib.

- Det er en ekstraordinær ære at finde dette enormt berømte skib, udtalte Victor Vescovo, som er tidligere flådekommandør, ifølge The Guardian i forbindelse med fundet.

Flådekommandøren sagde samtidig, at fundet giver fornyet mulighed for at genfortælle krigsskibets og dets besætningsmedlemmers historie om 'heltemod' til dem, der ikke kender den.

