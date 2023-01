Slår rekord med opsigtsvækkende måling

Røgen fra gårsdagens nytårsraketter er knap nok lettet, før danskerne i det Herrens år 2023 er blevet budt på intet mindre end en varmerekord i én af årets koldeste måneder.

For på årets første dag blev der allerede klokken 04.50 målt hele 12,6 grader ved Abed på Lolland, og det er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ny varmerekord for januar.

Den opsigtsvækkende måling skal ganske vist lige verificeres af kyndige klimatologer, inden den for alvor kan godkendes og nedfældes i historiebøgerne.

- Ret specielt

Det afholder dog ikke DMI’s vagthavende meteorolog Lars Henriksen fra at være en kende begejstret over nattens temperaturforhold.

- Middeltemperaturerne er normalt langt lavere i januar, så 12,6 grader er da ret specielt, og som vi netop skriver i vores tweet, så slår målingen vores gamle rekord fra 2005 (med 0,2 grader, red.), siger Lars Henriksen.

Han skynder sig dog også at slå fast, at det som udgangspunkt ikke er klimaforandringerne, som har forårsaget de særegne varmegrader nytårsdag.

- Der er tale om et stort højtryk, der har sendt en masse varm luft fra Afrika og den centrale del af Atlanterhavet op over Den Iberiske Halvø og derefter Frankrig for til sidst at ramme den sydøstlige del af Danmark.

- Men her til morgen er temperaturerne faldet en smule igen, så det ikke længere er meget varmt, men bare varmt med en 10-11 grader, siger han.

Den hidtidige varmerekord for januar lød på 12,4 grader, hvilket blev målt 10. januar 2005.

Det kan ske igen

Selvom man ikke direkte kan skyde skylden på klimaforandringerne, så bliver sandsynligheden for lignende tilfælde fremover i de kolde vintermåneder bestemt ikke mindre, indvender Lars Henriksen.

- Alle er vel snart klar over, at vores klima generelt bliver lunere, og risikoen for, at sådan noget sker igen i fremtiden, bliver i hvert fald ikke mindre.

- Det er da opsigtsvækkende med 12,6 grader i januar – det er trods alt 18 år siden, vi slog den hidtidige varmerekord, siger han.