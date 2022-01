Slår rekord: Tusindvis af børn har ringet

Hos Børnetelefonen har de frivillige rådgivere haft over 55.300 samtaler med børn og unge i løbet af 2021.

Det er rekordmange samtaler, som især skyldes, at tjenesten har været i stand til at besvare flere henvendelser.

Det har den blandt andet, fordi den i november blev døgnåben. Desuden har Børns Vilkår fået flere frivillige, fordi det nu er muligt at rådgive hjemmefra.

Det skriver Børns Vilkår, der driver Børnetelefonen, i en pressemeddelelse.

Det hyppigste emne, som børn og unge ringede med, var forholdet mellem børn og forældre.

Der ses også en stigning i andelen af samtaler under kategorien psykisk mistrivsel, viser tallene fra Børns Vilkår.

I 2020 handlede 20,8 procent af samtalerne om psykisk mistrivsel. Den andel er steget til 22,8 procent i 2022.

I kategorien er selvmordstanker den hyppigste årsag til henvendelse, mens ensomhed også ligger højt.

Ifølge direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl er der 'ingen tvivl om', at coronakrisen har været og fortsat er afgørende for børns trivsel.

- Den tydeligste tendens er, at børn ringer oftere om problemer i familien og i mindre grad med problemer om kærlighed og venner. Det, tror jeg, er corona, der slår igennem.

- Det har været en periode, hvor børn har brugt meget tid - for nogle for meget tid - med familien og mindre tid med venner og kærester.

Han understreger, at fællesskaber, som for mange er blevet udfordret eller tabt under corona, ikke nødvendigvis kommer tilbage af sig selv.

Det har DGI og deres 6600 idrætsforeninger fokus på, siger landsformand Charlotte Bach Thomassen.

Hun er 'stærkt bekymret' for, at børnenes fravær fra hverdagsfællesskaberne får langsigtede konsekvenser.

- Som idrætsforeninger har vi en stor opgave i at sikre, at der er stærke og inkluderende frirum i vores foreninger og i de fællesskaber, vi tilbyder børn og unge.

- Der er et overdrevent fokus på at være perfekt, og det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at tilbyde alternativer til, siger hun.

Overordnet set bekymrer det Rasmus Kjeldahl, at psykisk mistrivsel fortsat stiger som årsag til henvendelse.

- Samlet set er det et stort pres på de unge, som kommer til udtryk i mere stress, mere angst, flere depressioner og desværre også selvmordstanker, som er en stærkt stigende kategori hos os.

- Så det bør få samfundet til at tænke over, om vi presser børn og unge for hårdt. Noget tyder i hvert fald på, at de ikke kan holde til det.

Gennemsnitsalderen for de børn og unge, der ringede ind i 2021, var 14,5 år.

Det er gratis og anonymt at ringe til Børnetelefonen på 116 111.