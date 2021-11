Slår sex-alarm: Ødelægger klitter

Forskere advarer om, at sex-turister er i gang med at gøre skade på de fredede sandklitter på Gran Canaria

Gran Canaria har i mange år været et yndet feriemål for turister, der skal ned at slappe af i solen.

Ligeledes har øen også i mange år været hyppigt besøgt af mænd, der leder efter tilfældig sex med andre mænd i Maspalomas' naturfredede klitter eller sanddyner på den kanariske ø.

Der er åbenbart blevet gået så meget til den, at sex-turismen har påført skade på sanddynerne. Det viser en ny rapport, som fem forskere står bag.

Skodder og brugte kondomer

En af forskerne bag rapporten, Patrick Hesp, fortæller, at omkring 5800 kvadratmeter af sanddynerne er blevet forandret, på grund af at der bliver dyrket sex i området.

Særligt skodder fra cigaretter og brugte kondomer har været et stort problem, og kanariske kæmpefirben i området er fundet døde, efter at dyrene havde forsøgt at spise kondomerne.

'Når planterne lider, gør dyrene og reptiler det også. Sjældne øgler og plantearter bliver særligt påvirkede. Vi beder ikke folk om ikke at dyrke offentlig sex, men folk skal være bevidste om, hvilken skade det kan gøre,' skriver Hesp ifølge Dagbladet.

Patrick Hesp skriver dog, at der er håb for området, hvis myndighederne og hoteller i området tager ansvar og advarer gæster om, hvilke konsekvenser for miljøet det kan have, hvis man dyrker sex i klitterne.