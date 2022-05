Slår trist rekord - igen

I april ryddede man næsten dobbelt så meget skov i den brasilianske del af Amazonas, som man gjorde i april sidste år. Det betyder en ny rekord for mængden af ryddet skov i april måned

I april 2022 blev der sat ny rekord for skovrydning i den brasilianske del af Amazonas, hvor der blev ryddet 1012,5 kvadratkilometer skov.

Det er næsten en fordobling af mængden af skov, der blev ryddet i samme måned sidste år - og som indtil nu havde rekorden.

Det skriver The Guardian.

Flere dystre rekorder

Også i januar og februar er der slået rekord for hvor meget skov, der er blevet fældet sammenlignet med tidligere år.

I de første fire måneder af 2022 er der blevet ryddet i alt 1954 kvadratkilometer skov i den brasilianske del af Amazonas, hvilket er en stigning på 69 procent sammenlignet med de første fire måneder af 2021.

Det svarer til at rydde et område dobbelt så stort som New York City.

'Absurd'

Ifølge The Guardian er skovrydningen taget til, efter Jair Bolsonaro tiltrådte som præsident i 2019. Han hævder ifølge mediet, at mere landbrug og minedrift i Amazonas vil reducere fattigdommen i regionen.

Videnskabelig direktør for Amazon Environmental Research Institute Ane Alencar har ifølge The Guardian udtalt, at hun finder stigningen i skovrydning i april 'absurd'.

- Det ser ud til, at rydningen af skove er blevet institutionaliseret i landet som noget almindeligt med rekord efter rekord, udtaler Ane Alencar ifølge mediet.