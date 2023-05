Slår vild rekord: På toppen af Everest for 27. gang

Hvis du har bladret rundt i Guiness Rekord-bøgerne over årene, findes der rekorder for verdens længste negle, den største samling af menneskehår og det længste skud med en basketball.

I Nepal har en bjergbestiger nu slået endnu en verdensrekord.

Dog i at nå toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, placeret mellem Nepal og Tibet.

Nepaleseren Kami Rita Sherpa har nemlig formået at bestige det knap 9000 meter høje bjerg for 27. gang.

En rekord han satte onsdag, skriver AFP ifølge France 24.

Bjergbestigning er en del af jobbet for verdensrekordindehaveren. Foto: PRAKASH MATHEMA, Ritzau Scanpix

En del af jobbet

Der er dog en grund til, at det er en nepaleser, der er indehaver af verdensrekorden.

Everest er placeret delvist i Nepal, og derfor har nepalesere - som Sherpa - med flair for bjergbestigning, gjort det til en levevej at guide de vovehalse, der forsøger at give sig i kast med at bestige det iskolde bjerg, som har mange dødsulykker på samvittigheden.

Derfor går det også lynhurtigt med at slå rekorder. 14. maj blev rekorden slået af en anden nepalesisk klatre, og tre dage senere kunne Sherpa snuppe titlen.

Men ikke nok med at Sherpa nu er rekordholder, er han det faktisk igen. I 2018 fik han for første gang titlen, da han havde besteget bjerget for 22. gang.

Hvis man ser på ikkenepalesere, der har besteget Everest flest gange, skal man skæve over til den britiske bjergguide Kenton Cool, som onsdag slog sin egen rekord. Han har nu været på toppen hele 17 gange.