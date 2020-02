Slår vild Valentins-rekord

Amerikanerne er mildest gået Valentins-amok.

Ifølge mediet Bloomberg forventer man ved dette års valentinsdag at se en markant stigning på 32 procent i forhold til amerikanernes forbrug på kærlighedens dag sammenlignet med sidste år.

Stigningen bringer det samlede beløb op på, hvad der svarer til svimlende 189 milliarder kroner.

Bloomberg, der har hentet sine tale fra en undersøgelse foretaget af National Retail Federation, beretter desuden om, at man forventer, at amerikanerne har planer om at bruge i omegnen af 1400 kroner per person på det romantiske dag.

Sådan undgår du Valentinskatastrofen

Millioner af blomster

En er firmaerne i USA, der nyder godt af dagen, er blomsterleverandøren 1-800-Flowers.com INC, der er landets anden største af sin slags.

Firmaet forventer at levere intet mindre end 18,5 millioner blomster. Det tal bliver kun overgået på Mors dag.

Blomster-salget fredag kommer til at stå for 3,5 procent af det årlige salg hos 1-800-Flowers.com INC.

