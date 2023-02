Slaget om de slidte danskeres pension er i fuld gang

Kampen for de nedslidtes seniorpension fortsætter, selv om Danmark har fået en ny flertalsregering.

Sådan lyder det fra opposition og organisationer før et samråd i Folketinget onsdag.

Regeringen vil sammenlægge Arne- og seniorpensionen til en samlet ordning.

Det betyder blandt andet, at den nuværende seniorpension for de nedslidte halveres fra seks til tre år. Deres ydelse skæres også ned med 25.000 kroner årligt.

De Konservative var en del af det oprindelige VLAK-forlig om seniorpensionen.

Politisk ordfører Mette Abildgaard (K) forventer derfor markant indflydelse på ændringer af aftalen.

- Vi er meget kritiske over for regeringens udspil, som dramatisk forringer seniorpensionen, der jo støtter slidte folk efter forudgående lægelig vurdering, siger hun.

Også en anden forligspartner, Dansk Folkeparti, har tidligere slået fast, at partiet afviser regeringens reduktion af seniorpensionen.

Gigtforeningen ved politisk leder Sune Friis Krarup kalder beskæringen af seniorpensionen helt uden mening.

- Ordningen er unik, fordi den netop tager dem ud, der allerede har knoklet i mange år. De har ingen udsigt alligevel til at bidrage på arbejdsmarkedet.

Han påpeger, at 19 ud af 20, der kommer på seniorpension, allerede kommer fra en anden offentlig forsørgelse. Det kan være sygedagpenge, revalidering eller andre kommunale ydelser.

Vicedirektør Michael Teit Nielsen hos Ældresagen kalder regeringens pensionsplan for et underligt sted at stramme skruerne. Han peger på en helt central udfordring for regeringen.

- Danskernes accept af, at folkepensionsalderen sættes løbende op i takt med stigende levealder, bygger jo på en tillid til, at de, der så ikke kan arbejde så længe, har en værdig nødudgang, når de bliver totalt nedslidte.

- Gør man den dør stadigt smallere og lavere, så rokker man ved befolkningens accept af stigende pensionsalder. Og dét vil så gøre meget mere økonomisk ondt.

- For den stigende pensionsalder har jo vist sig at være et columbusæg, der har gavnet beskæftigelse, økonomi og de offentlige finanser helt gevaldigt, siger han.