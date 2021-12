Slagter-klam: Bøde og strakspåbud

Skimmel, risiko for kontaminering, gedekøller med tydelige lag af grøn og hvid langthåret skimmelvækst var blot nogle af de fund Fødevarestyrelsen fandt 9. december, da de skulle aflægge rapport efter et besøg hos Knud Schous slagterforretning i Gårdbutikken Bakkjærsminde ved Laurbjerg på Hammelvej 160.

Det fremgår af styrelsens kontrolrapport.

Fundene i butikken har været så grelle, at Fødevarestyrelsen ikke så anden mulighed end at pålægge virksomheden et forbud mod at producere, købe og sælge fødevarer på stedet.

Dermed er det slut med at sælge og købe fødevarer, før Fødevarestyrelsen trækker det nuværende forbud tilbage.

Forbuddet gælder indtil virksomheden melder styrelsen, at der er rettet op på forholdende, hvorefter en kontrollant skal gå virksomheden i sømmene.

Herefter kan forbuddet blive ophævet, såfremt virksomheden opfylder styrelsens krav.

Belægninger på alt

I rapporten fremgår det, at der var mørke belægninger over alt.

'På alt inventar var der fedtede gule og mørke belægninger af indtørret fedt og produktrester. Skæreplade, gryder, udstyr som spande gastrobakker, køkkenredskaber, røde slagtekasser, produktionsudstyr som pølsestopper lynhakker var der produktrester og mørkebelægning'.

'Frysebokse var ikke rene. Spande med opbevaring af en gryderet var med gamle produktrester og sorte fedte belægninger udvendig og øverst indvendigt', står der i kontrolrapporten.

Rapporten bygger på fotodokumentation - der ikke er offentligt tilgængeligt.

Derudover blev der fundet 46 smurte sandwicher, hvor det ikke vides, hvor længe de havde stået ude.

I kølerummet blev der opbevaret diverse fødevarer - herunder dåser med survarer og varmebehandlede, nedkølede, letfordærvelige fødevarer såsom hakkebøffer, sovs i gryder, gryderetter og røgvarer som eksempelvis bacon og spegepølser.

'Disse fødevarer var ikke tildækket, hvilket kan medfører risiko for kontaminering fra eksempelvis en dåse survarer med skimmel, samt røgede gedekøller med et tydeligt lag af grøn og hvid langhåret skimmelvækst. Virksomheden havde ingen bemærkninger', fremgår det af rapporten.

'Jeg er på vej i byen'

Randers Amtsavis har fået - eller forsøgt - at få indehaver Knud Schou i tale. Tilsyneladende ligger slagternes interesse om at tale om sagen på et meget lille sted.

- Skal vi virkelig til at tage den, mens jeg står og steger ænder? Synes du, det er smart? Kan vi ikke tage den snak efter nytår?, lød svaret.

Alligevel forsøgte journalisten at få slagteren i tale, men han bed ikke på.

- Nå, men jeg har altså ikke tid til at snakke med dig nu. Jeg er på vej i byen. Farvel, siger Knud Schou afslutningsvis til avisen.

Slagteren har tidligere ifølge TV 2 Østjylland været politianmeldt og har også tidligere været gået personlig konkurs ifølge Randers Amtsavis.