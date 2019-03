Slagter-Mohamed ødelægger DF'ers dag - igen

En skive flæskesteg kunne måske redde dagen for DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen, der kalder en midlertidig opholdstilladelse til en somalisk mand for grænseløst irriterende

Danmarks nok mest berømte slagteriarbejder, Mohamed Ibrahim, har fået forlænget sin opholdstilladelse.

Det bekræfter den 23-årige mand over for Ekstra Bladet

Han stod til at blive udvist af landet og tilbage til hjemlandet Somalia, efter at han i januar 2018 fik inddraget opholdstilladelsen. Efter et turbulent år med flere forsøg på at redde opholdet, har Flygtningenævnet dog mandag besluttet at lade Mohamed Ibrahim blive i Danmark.

Det skyldes hans ekstraordinære indsats for at integrere sig i Danmark - han har blandt andet i to et halvt år været en skattet medarbejder på slagteriet Tican i Thisted, skriver DR Midt- og Vestjylland.

Mohamed Ibrahim ønsker tirsdag ikke at udtale sig til Ekstra Bladet om den gode nyhed.

Grænseløst irriterende

Det har Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, ikke noget imod. Han er i forvejen vred over, at dagens højesteretsafgørelse om ikke at udvise Jimmi Levakovic.

- Det er ikke godt. Hvis man ser bort fra, at min hustru har fødselsdag i dag, hvilket gør det til en god dag, så har min dag på Christiansborg ikke været særlig vellykket. Det skal jeg ikke lægge skjul på.

- Kunne det hjælpe med et lille glas champagne eller et stykke flæskesteg i anledning af hustruens fødselsdag?

- Det ved jeg ikke. Det kan da godt være. Flæskesteg ville hjælpe på det, men jeg er ikke sikker på, det kan blive til det i dag. Jeg synes, det er grænseløst irriterende, at han får lov at blive i Danmark, for selvfølgelig skal han ud. Han skal hjem til sit land, og det har myndighederne jo vurderet, og sådan som jeg forstår den nye afgørelse, holder man jo dybest set fast i, at man godt kan sende ham tilbage, men det er simpelthen fordi han så har opnået en vis tilknytning til Danmark, at han så får lov til at blive her.

Kan stadig ryge ud

Udlændingeordføreren glæder sig trods alt over, at Mohamed Ibrahim ifølge sin advokat kun har fået forlænget opholdstilladelsen, fordi sagen er behandlet efter de gamle regler.

- Dommeren gjorde i afgørelsen meget ud af at forklare, at sådan ville det ikke være fremadrettet, hvis vi ikke var kørt under de gamle regler. Og dommeren sagde rent ud, at så ville Mohamed ikke have fået forlænget sin opholdstilladelse på baggrund af den tilknytning, han har, fortæller advokat Julia Jensen til DR Midt- og Vestjylland.

Det er en lille trøst for Martin Henriksen:

- Det er selvfølgelig en lille trøst. Plus at der jo så også er en mulighed for, at næste gang hans midlertidige opholdstilladelse udløber, så er der faktisk en risiko for der, at han så ryger ud, for den vil jo så blive bedømt efter de nye regler.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Slagteri prøvede at hjælpe Mohamed Ibrahim har siden sommeren 2016 haft fast arbejde hos Tican-slagteriet, hvor han flere gange troede, at han opfyldte kravene til at få opholdstilladelse. I begyndelsen af 2018 sørgede slagteriet for lade ham skifte til natholdet, så han kunne komme over den såkaldte beløbsgrænse på 418.000 kroner om året, så han nu tjener 422.000 kroner. Heller ikke det var dog nok og i øvrigt et træk, som Martin Henriksen dengang hidsede sig gevaldigt op over. At slagteribranchen har problemer med at rekruttere dansk arbejdskraft, og at Tican var yderst tilfreds med Mohamed Ibrahim, var ifølge Martin Henriksen sagen totalt uvedkommende. - Jo jo, jeg fornemmer klart, at de er glade for Mohamed. Det har jeg luret. Det ændrer bare ikke ved, at når Folketinget har vedtaget nogle regler, som giver mulighed for, at man kan inddrage flygtninges opholdstilladelse, når der er mulighed for, at de kan vende tilbage til deres hjemland, sagde han dengang.

Nu sætter Martin Henriksen sin lid til Folketingets vedtagelse af det såkaldte paradigmeskift i udlændingepolitikken, som skal ændre fokus fra integration til hjemsendelser.

- Der ligger i den udtalelse, der er kommet fra nævnet, som advokaten har refereret videre, at de nye regler vil gøre, at der er flere, der i tilsvarende situationer ville ryge ud til trods for, at de har tilknytning med arbejde i Danmark. Hvis jeg absolut skal finde noget at glæde mig over, ville det være det. Jeg medgiver, at det ikke har været en god dag på kontoret i dag.

Ingen familie til Mohamed

- Er det udelukkende Levakovic-dommen og Slagter-Mohamed, der har ødelagt din dag, eller har det også noget at gøre med, at Mette Abildgaard slæbte sin baby ind i Folketingssalen?

- Jeg er enig med Folketingets formand i, at man selvfølgelig ikke skal have børn med ind i folketingssalen. Det skal man ikke. Ikke under møder. Det kan jeg ikke se nogen grund til. Folketingets formands henstilling til Mette Abildgaard har ikke ødelagt min dag, men de to andre ting har gjort, at jeg synes, det har været lidt tungt at komme igennem.

- Men du er velkommen til at citere mig for, at nu er jeg kommet hjem, og det, der opvejer noget af det andet er, at nu kan jeg være med til at fejre min hustru, siger Martin Henriksen, hvis børn har købt en farvestrålende kjole til deres mor, som fylder 35 år.

Mohamed Ibrahims etiopiske kone og barn har fået afslag på både asyl og familiesammenføring i Danmark.

