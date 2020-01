Slagteri vil sende millionregning til Fødevarestyrelsen for fejl

Andeslagteriet Dan Duck i Struer er på vej med et erstatningskrav på "flere millioner kroner" mod Fødevarestyrelsen.

Det fortæller direktør og medindehaver af Dan Duck Hardy Eskildsen til mediet food-supply.dk.

Fødevarestyrelsen udsendte ved juletiden en fejlbehæftet kontrolrapport, som gav slagteriet dårlig medieomtale.

Dan Duck er ifølge Dagbladet Holstebro Struer i fuld gang med at regne på, hvad den fejlagtige kontrolrapport har kostet virksomheden.

I rapporten fremgik det, at de ansatte på slagteriet i mange tilfælde ikke vaskede deres hænder.

Siden har Fødevarestyrelsen trukket rapporten tilbage efter at have erkendt, at den var fejlbehæftet.

Og det har ifølge Hardy Eskildsen ikke været en ubetydelig fejl for Dan Duck.

- Det er ikke småpenge, vi snakker om. Vores omsætning er på omkring 35 millioner kroner, og det meste ligger i juleperioden. Så det rammer voldsomt hårdt, når salget går helt i stå 19. december på grund af den rapport, siger han til food-supply.dk.

- Nu har vi sat en advokat på, og sammen med ham er vi ved at samle op på, hvad det har kostet os. Der skal jo også lige tages højde for, at mange butikker har sat ænderne ned til 100 kroner for at slippe af med dem - ænder som burde have kostet 400 kroner, tilføjer han.

Direktøren regner i øvrigt med, at regningen til Fødevarestyrelsen også kommer til at omfatte et beløb for skaden på Dan Ducks image.

- Det vil koste mange markedsføringskroner at få rettet op på det her, og jeg kan ikke se, at der er andre end Fødevarestyrelsen til at betale.

- Umiddelbart vil jeg vurdere, at vi kommer til at tabe 20-30 procent af vores omsætning i år, fordi grossisterne er meget tilbageholdende med at købe vores produkter. Det er en katastrofe, siger Hardy Eskildsen.