Slamkrig i Nordsjælland: Naboens lort spredt på markerne

Centerchef i Furesø Kommune raser over lokal landmandsbrug af spildevandsslam på marker nord for Farum, men kan intet stille op

Det er ikke kun borgerne i Furesø Kommune nord for København, der raser over lokal landmands brug af spildevandsslam som gødning på sine marker nord for byen.

Det samme gør man på rådhuset i Farum. Her sidder centerchef for By og Miljø i Furesø Kommune Ellen Hvidt Telle og er godt utilfreds med en lokal landmandsbrug af menneskeligt produceret gylle.

- Det er ikke en lykkelig situation for borgerne heroppe. Det er voldsomt generende. Vi har mange ting, vi hellere ville kendes for, lyder det fra centerchef i kommunen Ellen Hvidt Thelle til Ekstra Bladet.

Farum stinker: Landmand spreder menneskelort på markerne

758 ton smidt på marken

Siden søndag har indbyggerne i området været generet af voldsomme lugtgener i forbindelse med, at en landmand nord for Farum har brugt spildevandsslam som gødning på sine marker.

I alt er 758 ton spildevandsslam bestående af urin og fæces fra mennesker blevet spredt ud på markerne i området.

Spildevandsslam har været brugt som gødning på danske marker siden 70'erne, men det har sjældent været brugt i den nordkøbenhavnske kommune.

Erik Jensen bor i Farum Øst. Ligesom tusindvis af andre mennesker i lokalområdet plages han i disse dage af en ulidelig stank af afføring fra de omkringliggende marker. Privatfoto

- Vi kan intet gøre

Derfor er Center for By og Miljø også blevet kimet ned af utilfredse borgere i forlængelse af gyllespredningen.

Ellen Hvidt Telle må dog konstatere, at landmanden overholder de gældende love og regler.

- Vi har været på tilsyn deroppe både mandag og tirsdag og kan konstatere, at lovgivningen bliver overholdt.

- Vi mener dog ikke, at det hører hjemme i en bynærkommune som Furesø, men vi kan ikke forbyde det med den nuværende lovgivning, siger centerchefen opgivende.

Der er udbrudt en regulær krig om slam i Nordsjælland. Kommunen er stærkt utilfreds med lokal landmand. Foto: Jonas Olufson

Importeret lort

Det hjælper ikke på humøret i kommunen, at spildevandsslammet ikke engang stammer fra kommunens borgeres egne kummer.

I stedet oplyser Ellen Hvidt Telle, at slammet er importeret fra Melbye Rensningsanlæg i Halsnæs Kommune.

- Det er ikke noget, der bliver brugt bredt i kommunen, og sådan ser vi gerne, det fortsætter med at være, slutter Ellen Hvidt Telle.

Læs mere om fordele og ulemper ved brugen af spildevandsslam på danske marker nedenfor.

Se også: Derfor smider landmænd spildevandsslam på markerne