Slamspreder: Derfor gøder jeg med menneske-afføring

- Jeg vil gerne undskylde, hvis det her har skabt ulempe, generet og påvirket mennesker negativt. Det har jeg det bestemt ikke godt med.

Sådan lyder det fra landmand Poul Visby, der de seneste dage har spredt spildevandsslam på sine marker nord for den nordsjællandske by Farum.

Slamkrig i Nordsjælland: Naboens lort spredt på markerne

Spildevandsslammet med det mere mundrette navn 'biogødning' har skabt voldsom røre i lokalområde, da substansen i realiteten består af slam fra fæces og urin fra mennesker.

Gødningen af de lokale marker spreder en infernalsk stank i området, og det har fået naboerne på barikaderne.

Poul Visby i færd med at pløje biogødningen ned på markerne nord for Farum. Foto: Jonas Olufson

- Det er fint, der kommer noget snak om det, for det er jo noget, der berører folk, og jeg vil gerne forklare, hvorfor jeg har valgt at gøde på den her måde, siger han da Ekstra Bladet møder ham på omtalte mark.

Her er han netop i gang med vende det omtalte menneske-fæces og urin endnu dybere ned i jorden.

- Jeg synes, vi er nødt til at se på, om vi har mulighed for at bruge de resurser, vi har – og belyse, hvordan vi kan bruge og håndtere vores kemi, forklarer han.

Naboerne er i vildrede over den infernalske stank - Værste lugt i 26 år Foto: Jonas Olufson

- Jeg har boet her i 26 år, og det har altid lugtet lidt landligt i perioder. Men det her er godt nok mere markant, end vi har været vant til. Det lugter meget skarpt. Til gengæld har jeg jo glæden ved at leve på kanten til landet, hvor jeg kan nyde og bruge naturen, så det tager jeg med, siger Elin Tougård, der bor i Farum Nord tæt marken. - Er det værre, fordi stanken kommer fra mennesker? - Nej. Jeg er sygeplejerske, så jeg er vant til det. Men jeg må alligevel indrømme, at da jeg kom ud på mit arbejde på Herlev hospital i går og åbnede mit skab, så hang min cykeltrøje der og udsendte en noget ... stram lugt. Det var nu ikke så rart. - Selv katten stinker Foto: Jonas Olufson - Vi har i de sidste to døgn været meget plagede af stanken, der vælter ned over Fulgsang Park i Farum, hvor jeg og min familie bor. Det lugter forfærdeligt - som INDE i en grisestald. Selv vores kat stinker af det. Det vasketøj, jeg havde hængt til tørre udenfor, måtte jeg tage ned og vaske igen. Lugten hænger i håret og i tøjet. Vinduer og døre er vi nødt til at holde lukkede. I det hele taget føles det bare helt forkert, yderst ubehagelig og faktisk giftigt at leve i. Jeg håber virkelig, der er noget, der gør noget ved det her, for det er så kvalmende, at man bare har lyst til at flygte fra området. - Det gør mig ked af det Foto: Jonas Olufson - Det, der er kørt ud på markerne her, er ikke gylle, det er slam fra rensningsanlægget, hvilket er noget helt andet. Slammet lugter som døde dyr, der er gået i forrådnelse. Det er helt urimeligt og det er en helt forfærdelig at leve i, siger Leif Konradi, der driver stutteri tæt på de omtalte marker. - De fleste ved godt, at det er nødvendigt at køre gylle ud, men som landmand plejer man at gøre det med stort hensyn og respekt for sine medmennesker. Jeg er selv tidligere landmand, og det her gør mig ked af det, fordi det er ganske forfærdeligt at opleve, at der bliver drevet landbrug med så lidt respekt for de mennesker, der bor i området. En god landmand ville advare sine naboer om, hvornår man kører gyllen ud - og gøre det med stort hensyn til, om det er weekend, en festdag - eller sørge for at gøre det, når folk er på arbejde. - Det er vigtigt at vi har en god dialog om det her, for jeg synes ikke, at det her byslam hører hjemme her. Slet ikke! Der findes masser af steder, man kan køre det ud, hvor man kun generer ganske få mennesker. Men det kan ikke være rigtigt, at det er os naboer, der skal tage det her op - det burde myndighederne gøre. De burde simpelthen gøre det ulovligt at køre slam ud i bynære områder, siger han.

- Men hvorfor bruge noget, der stinker så voldsomt i bynære områder?

- Da vi skulle have kørt det ud i fredags var vinden i øst, og lugten ville drive ud over det åbne land, men processen blev udsat på grund af vejret til mandag morgen, hvor der var vind fra nord – og dermed lige ned over Farum. Det var mega-uheldigt!

Giftig kemi lugter ikke

- Hvordan har du det med, at dit valg af gødning er gået ud over så mange mennesker?

- Dårligt. Det har ikke været de fedeste dage at komme hjem fra arbejde i. Men jeg håber, at der kan komme det positive ud af det, at man måske vil kunne finde nye måder at håndtere det her på. Men jeg står ved, at jeg har gjort det – og når det kommer til stykket, er det jo bare menneskelig afføring, der lugter. Havde det været giftig kemi, ville det være usynligt og kunne være potentielt farligt, uden det skabte røre.

Poul Visby står ved sin brug af biogødning, og han har loven på sin side. Furesø Kommune har både mandag og tirsdag været på kontrolbesøg hos Poul Visby. Her kunne de konstatere, at han overholde alle gældende regler. Foto: Jonas Olufson

- Har du fortrudt, du ikke lige informerede borgerne om, hvad der ville komme til at foregå?

- Det kunne jeg godt have gjort, og det vil jeg sikkert også gøre næste gang. Problemet er, at der er så mange faktorer, vejr og vind, der kan vende, så tidspunktet er svært at sætte præcist.

- Men hvorfor sprede netop det her – når der nu bor så mange mennesker tæt på?

- Man kan jo ikke flytte alle problemer til f.eks Sorø eller Nordjylland – det er jo os, der laver lorten.

Gøder igen næste år

- Vil du gøre det igen næste år?

- Det tror jeg nok, men jeg har da lært noget af processen og informere folk bedre. Jeg er ikke afskrækket af, at folk har en negativ holdning. Det her gør, at jeg vil prøve at tænke i andre måder at håndtere det på. Nu har vi spredt det her affaldsslam i 40 år, og vi trænger da til nytænkning om, hvordan vi kan gøre det.

- Er det giftigt?

- Ikke mere end andet gylle, men det er da ikke noget, man har lyst til at bade i. Og fint, der kommer lys på, at det her er noget, vi gør. Man kan lugte og se, hvad det er – og tage stilling til det og tale om, hvad vi gør ved vores affald i vores forbrugtsamfund. Og hvad med alt det sæbe og kemi, vi hælder ud i naturen. Det kan man bare ikke se eller lugte.

- Hvor meget bliver du betalt for at aftage og sprede det her?

- Kun sådan at det går i nul og løber rundt i forhold til omkostninger, der er med at håndtere det, siger han og fastslår:

- Det er vigtigt for mig at fastslå, at jeg helt klart beklager, hvis borgerne har haft det skidt med det, og jeg vil selvfølgelig lære af det og forsøge at undgå det næste gang – men jeg helt klart ved det valg, jeg har taget.

