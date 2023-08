Slange-chok i Fælledparken: 'Hvad laver den der?'

En kongepyton dukkede pludselig op i Fælledparken i København under DHL Stafetten mandag

Der var lagt i kakkelovnen til en hyggelig aften, da Camilla Kaiser og kollegaerne mandag var taget i Fælledparken på Østerbro i København for at deltage som gåhold i DHL Stafetten.

Men da gåholdet var næsten i mål, tog begivenheden pludselig en uventet drejning.

- Der stod en mand ovre i siden af vejen og viftede med en kæmpe gren. Vi tænkte, at det var da mærkeligt, fortæller Camilla Kaiser til Ekstra Bladet.

Chokeret

Da hun og kollegaerne gik i retning mod manden, kunne de til deres store overraskelse se, at der lå en slange på jorden.

- Vi var selvfølgelig chokeret ligesom alle andre, der stod omkring, og tænkte ’hvad laver den der?’

DHL-deltageren fortæller, at der ikke var nogen tvivl om, at der ikke var tale om en slange, man normalvis finder i den danske natur.

- Jeg syntes, den var rimelig tyk. Den var ikke som en hugorm, forklarer hun.

Københavns Politi oplyser, at der var tale om en kongepyton på cirka en meter. Privatfoto

Syret oplevelse

Camilla Kaiser og resten af gruppen endte med at gå videre, da de ansvarlige havde fået besked om slangens besynderlige færden i Fælledparken.

- Hvis den havde forvildet sig bare lidt ind i DHL-teltene, havde det jo været helt vildt. Den lå jo bare fem meter fra gåruten, hvor der gik absurd mange mennesker, siger Camilla Kaiser.

- Vi snakkede også om det resten af aftenen og i dag på kontoret. Det var en syret oplevelse, at der ligger sådan en slange midt i Fælledparken, afslutter hun.

En kongepyton

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at der rigtigt nok blev fundet en slange i Fælledparken mandag aften.

'Vi modtog i aftes 18.41 anmeldelse om fund af en slange i Fælledparken. Der var tale om en kongepyton på cirka en meter,' oplyser politikredsen i en mail.

De oplyser videre, at man nu arbejder på at finde kvælerslangens ejer.

'Slangen er nu overdraget til Dyreværnet med henblik på at finde dens ejermand,' lyder meldingen fra politiet.