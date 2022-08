Slange fundet i popcorn-pose

En amerikansk kvinde fik sig et chok under en indkøbstur i sit lokale supermarked

Kimberly Slaughter fra Virginia i USA gjorde sig et ubehageligt fund, da hun forleden handlede ind i sit lokale supermarked Shoppers Value, fortæller hun til CBS 6.

Slaughter opdagede et hul i en popcorn-pose og ville tage den med op til kassen, så de ansatte kunne skille sig af med den. Men da hun smed posen i indkøbskurven, gav en snoende synder sig til kende.

- Den var på længde med indkøbsvognen, konkluderer Slaughter.

Ifølge hende, var det en stor rotteslange, der snoede sig ud af hullet i posen og ned langs siden på vognen, mens butiksbestyrer Brian Stanley mener, at der var tale om en lille, sort slange.

- Tænk, hvis (...) min niece havde været sådan, 'hey, jeg vil gerne have popcorn', grebet fat om posen, og den havde bidt hende, siger Slaughter.

Heldigvis blev ingen i supermarkedet bidt af slangen, der hurtigt søgte tilbage i posen, hvorefter en butiksmedarbejder fjernede både slange og popcorn-pose fra butikken.

Brian Stanley fortæller til CBS 6, at der er en undersøgelse i gang, der skal klarlægge, hvordan slangen er havnet i popcorn-posen, men at der ikke er nogen indikationer på, at der skulle være flere.