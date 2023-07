Slange snoede sig rundt i Vejle

Vejle har efterhånden set lidt af hvert i form af diverse rovdyr med alt fra en ulv, til hvad der angiveligt er en vaskeægte puma.

Og nu skulle en amerikansk slange tilmed have forvildet sig ud i den jyske by.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Onsdag klokken 11.47 modtog Sydøstjyllands Politi en anmeldelse fra en borger, som havde fundet en amerikansk kornsnog, som var i færd med at sno sig rundt i bydelen Skovvang.

Slangen, der kan blive op til 180 centimeter ifølge flere dyreleksikoner, er dog ikke farlig for mennesker, da den primært spiser mus og rotter, og bliver anset som værende en 'god 'begynderslange'.

Derfor kunne politiet også opsamle det skællede dyr uden de store problemer og overlevere den til et dyreinternat i Brande.

- Vi har et godt samarbejde med Terrariet Vissenbjerg, som vi sendte et billede til. De fortalte os, hvad det var for en type slange, så vi kunne tage de forholdsregler, vi skulle. I og med, at den ikke var farlig, var der ikke det store i det, fortæller vagtchef, Torben Wind, til mediet.

Politiet har dog stadig ikke opklaret, hvem der er indehaver af slangen.