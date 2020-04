Sløret løftes: Sådan åbner sundhedsvæsenet i Østjylland

Den seneste måned er tusindvis af aftaler og operationer blevet aflyst i sundhedsvæsenet. For myndighederne ville være sikre på at have plads nok, hvis Coronapandemien for alvor fik overtaget herhjemme.

Men nu kan nogle af de patienter, der ellers har været sat på standby se frem til at blive behandlet. Sådan lyder meldingen onsdag fra Region Midtjylland, der dog endnu ikke er helt færdig med at prioritere patienterne.

- Vi kommer til at se i hvert fald en lille smule kirurgi. Jeg siger en lille smule, fordi vi stadig skal bruge plads, sygeplejersker og læger til COVID-19-patienter, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen til TV2 Østjylland.

- Så kommer vi også til at se en hel del ambulante besøg, hvor patienterne kommer ind og får vurderet deres sygdom og vurderet, hvor meget det haster.

Ifølge koncerndirektør Ole Thomsen er arbejdet med at ringe og skrive til patienterne allerede så småt gået i gang.

Ét af de områder der kan se frem til igen at gå i gang med at udføre operationer, er øjnkirurgien.

- Der er nogle hospitaler, der åbner for øjnkirurgi, for det kan man godt lave uden at bruge anæstesi-sygeplejersker og uden at bruge så meget af den plads, der er planlagt til covid-patienter, siger Ole Thomsen.

Den melding kan måske komme Elsebeth Petersen fra Aarhus til gavn. Hun har netop problemer med højre øje og fik i påsken besked om, at hendes forestående øjnoperation var blevet aflyst. Dermed blev hun en af de mere end 10.000 patienter, som har fået aflyst eller udskudt en behandling eller operation på grund af corona-krisen.

Men med genåbningen er der stadig et lille håb hos Elsebeth Petersen, om at ventetiden alligevel ikke bliver så lang for hende.

- Der er selvfølgelig andre, som har det værre end mig, det ved jeg godt. Så det er vigtigere, men jeg vil da gerne have det gjort færdigt, siger hun.

Udover øjnkirurgien åbner Region Midtjylland for ambulatorier til børn, mere røntgen og formentlig også mere ortopædkirurgi, lyder det fra koncerndirektøren.

Der kommer dog til at være en langsom forøgelse af aktiviteterne de kommende uger.

- Vi er ved at tale med hospitalerne om, hvordan vi skal fordele de intensivsenge, vi fortsat skal have til COVID-19 patienter, forklarer Ole Thomsen.

Og selvom der bliver åbnet op, kan alle ikke forvente at komme til med det samme.

- Vi begynder med at behandle de mest alvorligt syge først. Det kan være patineter, der har meget ondt, patienter, der har store problemer med at kunne bevæge sig eller patienter, hvor sygdommen udvikler sig kritisk til at blive meget værre. Det er en konkret individuel vurdering lægerne laver.