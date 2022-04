Slog sin far og sparkede betjent i hovedet

Søndag bliver en 18-årig mand fra Struer fremstillet ved retten i Viborg, efter han slog sin far i ansigtet og efterfølgende sparkede en betjent to gange i hovedet i en politibil

Lørdag klokken 13 modtog politiet en anmeldelse fra en far, der ville anmelde sin berusede og muligvis narkopåvirkede søn, efter faren havde fået en knytnæve i ansigtet.

Men den 18-årige var ikke færdig med at udøve vold.

Det fortæller vagtchef ved Midt - og Vestjyllands Politi, Anders Bøje Hansen.

- Vi kørte til Struer, men sønnen er lige gået fra stedet. Patruljen finder dog ud af, hvor han er, men han vil ikke fanges.

Vagtchefen fortæller, at politikredsen har nogle friske betjente, som tog løbe-udfordringen op. De fangede den 18-årige mand, hvorefter han røg i håndjern.

To spark i hovedet

Den temperamentsfulde 18-årige var slet ikke færdig med sine ugerninger.

- Efter anholdelsen skælder han ud på betjentene, han er meget aggressiv. Han bliver sat ind i patruljevognen, og de kører mod Holstrebro.

Selvom der sad en betjent ved siden af den 18-årige på bagsædet, så formåede han at sparke betjenten på førersædet to gange i siden af hovedet.

Hidtil uset

Betjentene standsede bilen, og så fik de manden ud af bilen og valgte at lægge håndjern på hans ankler.

- Det er første gang, jeg har hørt om en mand, der er så smidig, at han kan få sit ben hen over et forsæde på en patruljevogn. Normalt gør vi det, at vi sætter en betjent på bagsædet ved siden af en anholdt, men han skal også passe på sig selv, hvis der bliver forsøgt vold mod ham.

- Folk forsøger de mærkeligste ting i en politibil, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at betjenten, som blev sparket i hovedet, slap for skader.

Faren har fået en blod-sprængning i venstre øje samt et blåt øje. Ifølge Anders Bøje Hansen modtog han ikke yderligere behandling.

Den 18-årige overnattede i arresten i Aarhus. Han bliver fremstillet ved retten i Viborg søndag formiddag.