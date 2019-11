Sloges mod IS: Derfor er Tommy smidt i fængsel

Tommy Mørck erkender at have brudt terrorloven. Men han mener, han bør gå fri.

- Loven er tydeligvis lavet for at ramme IS-krigere. Men der har kun været to sager i de tre år, den har eksisteret. Og vi var begge med YPG. På koalitionen side. På Danmarks side, siger Tommy Mørck til Ekstra Bladet i dagene op til, at han skal afsone sin dom.

Han er dømt efter en lov, der er sat i verden for at bekæmpe terrorisme. Det er han, fordi han har været i områder i Syrien, der ifølge terrorparagraffen var ulovlige at være i.

Paradoksalt nok var han i Syrien for at bekæmpe Islamisk Stat sammen med den kurdiske milits YPG.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at loven ikke er perfekt.

- Men principielt handler det her om, hvem der tager våben i hånden for at lave samfundet om. Det gør enten politiet eller Forsvaret. Det gør alle mulige andre ikke.

Tommy Mørcks sag har Nick Hækkerups opmærksomhed. Foto: Stine Tidsvilde

- For mig er det vigtigt, at hvis man lever i et demokrati, har samfundet monopol på at udøve vold. Det må og kan private ikke, slår han fast.

Medalje om halsen

Tommy Mørck endte med en dom på seks måneders ubetinget fængsel.

Hans forsvarer, Bjørn Elmquist, mener, at der er tale om en misforståelse, når Tommy Mørck bliver fældet af en lov, der er sat i verden for at forstærke kampen mod terror.

- Han skulle ikke have en fængselsdom. Han skulle have en medalje om halsen. For han har faktisk medvirket til, at IS bukkede under og tabte og derved ikke udgør samme trussel i dag, som de ellers har gjort, siger han.

Det er nærmere et indgreb end et forsvar af menneskerettighederne, når Thomas Mørck får en fængselsstraf, mener forsvarsadvokat Bjørn Elmquist. Foto: Stine Tidsvilde

Nick Hækkerup holder fast i sit synspunkt trods kritikken.

- De soldater, som vi sender ud, får heldigvis også medaljer for den indsats på Danmark vegne.

- Hvis Danmark skal deltage i væbnet konflikt, anvende våben og føre krig, skal det ikke være privatpersoner, der gør det. Det er ikke i folks demokratiske ret, at gå rundt og skyde, siger han.

Vil straffe effektivt

Forsvarsadvokaten er ved at indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over afgørelsen i sagen. Han mener, at dommen er et indgreb på Tommy Mørcks demokratiske rettigheder.

- Vi risikerer med vores terrorlovgivning at vælte over i den forkerte grøft og lave langt større indgreb i vores vores demokratiske rettigheder, end selv den mest effektive terrorist nogensinde ville kunne, siger han.

Tommy Mørck foran Højesteret, inden hans dom på seks måneder blev slået fast. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nick Hækkerup mener, at det er en interessant diskussion, Bjørn Elmquist peger på. Men han er uenig.

- Det er diskussionen mellem, at vi gerne straffe forbrydere effektivt, men også gerne vil have, at vi lader folk være i fred. Og jeg vil gerne have, at vi effektivt straffer forbrydere.

Tommy Mørck har siddet fængslet i Nørre Snede Fængsel siden 23. september.